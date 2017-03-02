Snapchat borsaya geldi, hisseleri yüzde 45 yükseldi

Sosyal medyanın son yıllardaki gözde platformlarından Snapchat hisseleri, halka arzının ardından ilk işlem gününe yüzde 45 yükselerek başladı.

Snap şirketinin sahipleri böylece 3,4 milyar dolar kâr etti.

Snap şirketi, hisse başına 17 dolardan New York Borsası'nda halka arz edilmişti.

Şirket hisseleri bugün TSİ 20.30 itibarıyla 24 dolardan işlem görüyordu.

Şirketin hisse başına 14-16 dolar fiyat aralığında halka arz edilmesi bekleniyordu, ancak tahmin edilenden yüksek bir fiyatla, hisse başına 17 dolardan borsaya kote oldu.

Snapchat böylece iki yıl önce yaklaşık 170 milyar dolar ile halka arz edilen Çin'in e-ticaret devi Alibaba'dan sonra en büyük halka arz oldu.

Aynı zamanda teknoloji şirketleri açısından 2012'de yaklaşık 80 milyar dolar değerlemeyle halka arz edilen Facebook'tan sonra borsaya açılan en büyük şirket haline geliyor.

Snap şirketinin kurucuları Evan Spiegel ve Bobby Murphy ise milyarder oluyor.