Snapchat borsaya açılıyor

Kullanıcıların karşılıklı yazılı metin, fotoğraf, ses veya video göndermesini sağlayan, akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip mesajlaşma uygulaması Snapchat, şirketin hisse senedi fiyatını 17 dolar olarak saptadı. Şirketin hedeflediği daha önceki fiyat koridoru 14 ila 16 dolardı. Fiyat saptanması, kurucular işletme üzerindeki kontrolü devretmek istemedikleri için yatırımcının oy hakkı olmadan hisse senedi alabileceğine güvenebilmesini sağlıyor.

Perşembe günü piyasaya arz edilen hisse senetleri için belirlenen fiyata göre Snaphchat'ın borsa değeri 3,4 milyar doları buluyor. Fotoğrafı görüldükten hemen sonra silen uygulama en çok gençler tarafından kullanılıyor. Bu uygulama artık iletişimde de kullanıcı bulduğu için şirket tarafından diğer medya içeriklerine de uygulanabilecek tarzda geliştiriliyor. Snap bu aplikasyonun yanı sıra güneş gözlüğüne entegre edilmiş portatif kamera da imal ediyor.

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DW, dpa/AG, BÖ