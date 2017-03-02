T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Snapchat: Beklenen halka arz sonunda geldi çattı

Uzun zamandır teknoloji şirketlerinin halka arz edilmemesi sebebiyle heyecan yaratan Snapchat'in halka arzı bugün gerçekleşiyor. Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi, bugün hisse başına 17 dolar'dan New York Borsası'na kote oluyor. Böylece şirketin değerl

02 Mart 2017 10:03

Sosyal medyanın son yıllardaki gözde platformlarından Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi, bugün hisse başına 17 dolar'dan New York Borsası'nda halka arz ediliyor.

SNAP etiketi altında halka arz olacak Snapchat'in böylece değerlemesi 24 milyar dolar'a ulaşıyor.

Şirketin hisse başına 14-16 dolar fiyat aralığında halka arz edilmesi bekleniyordu, ancak tahmin edilenden yüksek bir fiyatla borsaya kote oluyor.

Snapchat böylece iki yıl önce yaklaşık 170 milyar dolar ile halka arz edilen Çin'in e-ticaret devi Alibaba'dan sonra en büyük halka arz olacak.

Aynı zamanda teknoloji şirketleri açısından 2012'de yaklaşık 80 milyar dolar değerlemeyle halka arz edilen Facebook'tan sonra borsaya açılan en büyük şirket haline gelecek.

Henüz kar etmeyen Snap şirketinin kurucuları Evan Spiegel ve Bobby Murphy ise milyarder olacak.

Uzın zamandır teknoloji şirketlerinin halka arzı açısından bir hareketliliğin gözlenmemesi Snapchat için heyecan yaratıyordu.

Bunun arkasında teknoloji şirketlerinin hisselerinin oynak bir seyir izlemesi ve beklenen performansa ulaşamaması var.

Diğer yandan Snapchat'in mali performansı da yatırımcılar açısından soru işaretleri doğuruyor.

Snapchat'in tek gelir kaynağının reklam satışları olduğu uyarısında bulunulurken Facebook gibi şirketlerin yarattığı rekabet ortamı kullanıcı sayısının büyümesinde yavaşlama yaratıyor.

Şubat ayında Snap yaptığı duyuruda geçen yıl 404 milyon dolar gelir elde ederken 515 milyon dolarlık bir kaybının olduğunu aktarmıştı.

Ancak Snapchat yine de Amerikan borsalarında Çarşamba yaşanan yükseliş rüzgarından etkilenebilir.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs Snapchat için gelen teklifleri toplarken Goldman Sachs halka arzın ilk gününün sorunsuz geçmesinden sorumlu olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UzunSnapchatSnapNew York BorsasıBöyleceAlibabaFacebookEvan SpiegelBobby MurphyAmerikanStanleyGoldman Sachs SnapchatGoldman Sachs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24