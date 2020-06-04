Snapchat artık Trump'ın hesabını önermeyecek: Irksal şiddeti körükleyen seslerin yükselmesine izin vermeyeceğiz

T24 Dış Haberler

Sosyal medya platformu Snapchat, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını artık "Keşfet" bölümünde kullanıcılarına önermeyecek. Snapchat Sözcüsü, kararı açıklarken “Irksal şiddet ve adaletsizliği körükleyen seslerin yükselmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

BBC'de yer alan habere göre, Twitter'ın Trump'ın tweet’lerine uyarı etiketleri koymasının ardından Snapchat de ABD Başkanı'nın hesabına bazı kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Trump'ın hesabı, sanatçı, sporcu, politikacı gibi ünlü kişilerin hesaplarının diğer kullanıcılara önerildiği ‘keşfet' bölümünde yer almayacak. Snapchat'in sahibi olan Snap Şirketi’nin bir sözcüsü konuyla ilgili olarak, “Keşfet bölümünde ırksal şiddet ve adaletsizliği körükleyen seslerin yükselmesine izin vermeyeceğiz” yorumunu yaptı.

Donald Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Brad Parscale ise bu karar sonrası Snap CEO'su Evan Spigel için “Joe Biden’ı tanıtmak ve Başkan Trump'ı önlemek için kurumsal fonu yasa dışı bir şekilde kullanıyor. Snapchat, kullanıcılarının Başkan'ın içeriklerini izlemesinden nefret ediyor ve bunları gizli tutmaya çalışıyor” dedi.