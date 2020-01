SnagFilms: Bağımsız film ve belgeselleri para ödemeden keşfedin

Çeviri: Varsan Çekiç

İsim yapmış bağımsız filmler ve belgeseller konusunda uzmanlaşan SnagFilms, arşivinde bulunan filmleri para ödemeden izleme imkanı sağlıyor. ABD'de internet üzerinden yayımlanan Salon dergisi siteyi, "Yeraltı sanat hareketleri ve anlaşılması güç siyasi bilgiler hakkında fikir sahibi olan, havalı yeni çocuk" diye betimleyerek, sitenin film arşivini "Her zaman izlemek ve arkadaşlarınızla tartışmak istediğiniz, ancak nereden bulacağınızı bilmediğiniz filmler" diye yorumladı. Salon dergisi SnagFilms'in ayrıca sitede, kullanıcıların site editörleri, film eleştirmenleri ve arkadaşları ile konuşabileceği yeni bir interaktif platformunu başlattığını da belirtti. Habere göre, bu platformla kullanıcılar, sadece siteye kayıt olarak SnagFilms'in kütüphanesindeki filmlere kolaylıkla ulaşabilecek.

SnagFilms'in 7 bini aşan film kütüphanesinde bulunan bir kaç film örneği şöyle:

Hong Kong İkinci Dalga sinemasının usta yönetmeni Wong Kar-Wai'in Cannes ödüllü filmi "Happy Together"dan, ABD'li animasyon sanatçısı Nina Paley'in Berlin ve Tribeca'da büyük ilgi gören kaleydoskopik filmi "Sita Sings the Blues"a kadar SnagFilms, festival filmlerine arşivinde yer veriyor.



SnagFilms ayrıca, bir şehir bandosunun moral verici hikayesini anlatan "Ballou" ve yerel gözetlemenin sert dünyasını gösteren "Tha After Party" gibi belgesellere de ulaşma imkanı sunuyor.

Duplass kardeşlerin kült olmuş klasiği "The Puffy Chair" ve Richard Linklater'in başyapıtı "Slacker" ya da Alfred Hitchcock'un "The Thirty Nine Steps" ve Cary Grant ile Audrey Hepburn'un oynadığı "Charade" filmleri de SnagFilms'in kütüphanesinde bulunan filmler arasında.