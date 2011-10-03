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SMS’le duruşma daveti

Bebek'te gürültü yapan bar sahipleriyle mahkemelik olan Pınar Altuğ'a mahkemeden SMS'li davet

03 Ekim 2011 03:00

T24- Bebek'te gürültü yapan bar sahipleriyle mahkemelik olan Pınar Altuğ'a mahkemeden SMS'li davet gönderilecek



İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, “genel güvenliğin olası kasıtla tehlikeye sokulması ve gürültüye neden olma” suçlarından 6 aydan 4 yıla kadar hapisleri istenen sanıklar Luca Bar’ın sahibi Cem Mirap ve Luca Bar’ın yetkilisi olan Burçak Gökcan katıldı.
 


Sanıkların avukatı Kurtulmuş Kahraman, Bebek semtinin küçük bir yer olduğunu çevrede benzer şekilde birçok işletme mevcut bulunduğunu ve gürültülü bir yer olduğunu ifade etti. Avukat Kahraman, işyerinin 140 kişiyi almasının mümkün olmadığını, bahçesinde de işgaliye ödenerek konulmuş 5-6 masa bulunduğunu ileri sürerek suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.



Mahkeme, şikayetçilerden Pınar Altuğ Atacan’a çıkarılan davetiyenin usülsüz tebliğ edildiğini, Altuğ’un savcılıkta cep telefonu numarasını bildirmiş olması sebebiyle gelecek duruşmaya katılması için SMS ile çağrılmasına hükmetti.



Duruşma, diğer şikayetçilerin duruşmaya katılması için ertelendi. Oyuncu Pınar Altuğ’un taşınmasına neden olan barın gürültülerine aynı şekilde devam etmesi üzerine Bebek mahallesi sakinlerinden Aynur Akdeniz ve Ahmet Erdem Uslaş soluğu savcılıkta almıştı.

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