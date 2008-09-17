'SMS ile günah af olmaz'

BİKİNİLİ kadına bakmanın orucu bozmayacağı, ama sevabını azaltacağı yolundaki açıklamasıyla ilgi toplayan Manavgat Müftüsü Halil Taş, cep telefonu ve e-posta ile gelen ‘Bu mesajı 10 kişiye gönder yoksa günahların affolmaz’ gibi mesajları göndermekle kişinin günahlarının affolmayacağını, bu tür mesajlara inanılmaması gerektiğini söyledi.



Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Müftü Halil Taş, bu tür mesajlara inanılmaması gerektiğini vurguladı. Müftü Taş, “Her şeyden önce insanların günahlarının af olması veya günaha girmeleri kendilerinden kaynaklanan bir şey. Bir insan günah işlemiş olabilir, hata edebilir. Herkes hata edebilir, herkes günah işleyebilir. Günahı olmayan sadece Peygamberlerdir. Tüm insanların günahı vardır. Bu Ramazan ayında tutulan oruç, insanlarının günahlarının af olmasına neden olur. Bunun dışında herhangi bir mesajla, herhangi bir kelime ile insanların günahları af olmaz” dedi.



Müftü Taş, “‘Bu mesajı göndermediğiniz zaman günaha girersiniz’ deniliyor. Bu insanların sadece duygularını, dini inançlarını, dini hassasiyetlerini sömürmekten başka bir şey değildir. Böyle şeylere vatandaşlarımız kanmasın. İnsanlarımız sadece Allah'tan af dilesinler.” diye konuştu.

