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Ekonomi

SMS ile Bitcoin işlemi gerçekleştirilen uygulama geliştirildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Kişiye özel Bitcoin cüzdanı öncülerinden Samourai Wallet, kısa mesaj servisi (SMS) aracılığıyla Bitcoin ödemeleri gerçekleştirilebilecek bir uygulama geliştirdi

22 Ocak 2018 20:06

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Kişiye özel Bitcoin cüzdanı öncülerinden Samourai Wallet, kısa mesaj servisi (SMS) aracılığıyla Bitcoin ödemeleri gerçekleştirilebilecek bir uygulama geliştirdi.
Samourai Wallet\'ın geliştirdiği ve kısa mesaj servisleri aracılığıyla Bitcoin işlemleri gerçekleştirebilen Pony Direct isimli uygulamayla ilgili konuşan Samourai Wallet yetkilisi T Dev D, \"Pony Direct, internet bağlantıları engellendiğinde veya kapatıldığında, Bitcoin işlemlerinin kısa mesaj yoluyla gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Uygulama kullanıcıları Bitcoin işleminin gerçekleştirileceği internete bağlı herhangi bir Android cihaza kısa mesaj yoluyla Bitcoin göndererek, gönderenin bulunduğu yerde uygulanmakta olan bir internet sansürüne takılmadan işlemlerini yapabilecek\" dedi.
T Dev D, News.Bitcoin.com\'a yaptığı açıklamada, kısa mesaj yoluyla Bitcoin işlemlerinin nasıl yapıldığını şöyle anlattı:
\"Pony Direct, kısa mesajların yalnızca 160 karakterden oluşması nedeniyle, Bitcoin işlemlerini ağda yayınlanabilen tarafa iletmek için mümkün olduğunca çok kısa mesaj gönderiyor.
\"Kısa mesaj gönderildiğinde, sıradaki ilk kısa mesaj, serideki toplam kısa mesaj sayısı, işlem sonunda eşleştirilmesi gereken karma kimlik numarası, toplu işlem kimliği, sıralama numarası ve gerçek işlem öbeğinin bir bölümüne ilişkin bilgileri içeriyor.
\"İlk kısa mesajın devamında, gönderilen mesajlar ise bir sıralama numarası, toplu işlem kimliği ve daha fazla gerçek işlem öbeği verisi barındırıyor.
\"Böylece alıcı cihaz, beklenen kısa mesaj sayısını kabul ettiğinde ise işlem verisi her mesajdan çıkarılıyor, tüm işlem yeniden birleştiriliyor ve Bitcoin ağına yönlendiriliyor.\"

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