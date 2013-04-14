SMS atmanın bedeli azaldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan, kısa mesaj sevenlere iyi bir haber geldi. Yapılan açıklamada SMS arabağlantı ücretlerinde yüzde 75'e varan oranda indirim yapıldığı bildirildi. İndirim, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kısa mesaj arabağlantı ücretlerinde yaklaşık yüzde 75 oranında indirime gitti. Mesaj başına Avea için 1,87 kuruş olan arabağlantı ücreti 0,47 kuruşa, Vodafone için 1,73 kuruştan 0,43 kuruşa, Turkcell için ise 1,70 kuruştan 0,43 kuruşa düşürüldü.

BTK internet sitesinde yer alan kurul kararında, kısa mesaj (SMS) sonlandırma ücretlerinin değişen pazar şartları çerçevesinde gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı belirtildi.

İşletmecilerin, kendi şebekelerinde sonlandırılan çağrılar için diğer işletmecilerden talep ettikleri sonlandırma ücretinin yüksek olmasının, çağrı gönderen işletmecilerin maliyetlerinin yükselmesine neden olduğu kaydedilen kararda, "Bu nedenle, sonlandırma ücretlerinin düzenlenmesi, işletmecilerin piyasada rekabet edebilecek noktaya gelmeleri, abonelerine farklı ve kaliteli hizmetler sunabilmeleri, ücretlerdeki düşüşün son kullanıcı tarifelerine yansıması ve nihai olarak tüketicilerin daha uygun fiyatlar ile hizmet alabilmelerinin sağlanması yoluyla tüketici refahının artırılması bakımından önem arz etmektedir" ifadesi yer aldı.

BTK tarafından onaylanan tarifeye göre, daha önce kısa mesaj başına Avea için 1,87 kuruş olan arabağlantı ücreti 0,47 kuruşa, Vodafone için 1,73, Turkcell için 1,70 kuruş olan arabağlantı ücretleri ise 0,43 kuruşa düşürüldü.

BTK kararında, Turkcell'in SMS çağrı başlatma, çağrı sonlandırma ücreti 0,43 kuruş, on-net çağrı ücretleri ise 0,73 kuruş olarak belirlendi.

Söz konusu ücretler 1 Temmuz 2013'ten tarihinden itibaren geçerli olacak.