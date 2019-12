Smokin kardeşliği giderek yayılıyor

Bütün bunları Hüriiyet dört kuşaktır terzi, Atatürk’ün smokincisi bir ailenin oğlu Levon Kordonciyan ile konuştu. Kordonciyan smokin modasının NATO’nun İstanbul toplantısındaki smokinli görüntülerle patladığını söylüyor.Bir önceki James Bond filminin (Casino Royale) smokinlerini benden aldılar. 5 günde 28 parça smokin yolladık. 8 tanesini bir kolu yırtık istediler, aynen öyle yapıldı. Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in, Galatasaray Kulübü yıl sonu balolarında futbolcuların smokinleri hep benim. Yavuz Bingöl, Tolga Çevik, Yetkin Dikiciler, Kutsi de smokin gönderdiklerim arasında. Hasan Cemal, Güneri Cıvaoğlu Nobel törenine gitmek için smokinlerini benden istedi. Atatürk’ten tutun Özal’a kadar devlet büyüklerinin smokinlerini biz yaptık. Son olarak İngiltere Kraliçesi geldiğinde cumhurbaşkanlığına 12 smokin bizden gitti. İstanbul’daki tekne gezisi için ölçüleri geldi, 8 beyaz smokin daha gönderdik.İstanbul’da NATO zirvesi yapıldığında Dolmabahçe’de herkesin smokin giydiği görüntüler yayınlandı gazetelerde. İşte o fotoğraflardan sonra smokin patladı. Davetlere, galalara şart koşuluyor, mezuniyete, doğum günlerine bile smokinle gidiliyor. Herkesin kendi tarzı var. Kenan Doğulu kotla giyiyor, Sinan Çetin içinde bisiklet yaka tişörtle... İlk smokin oval olarak şal yaka doğdu. Sonradan mono ve sivri yaka oldu. Bu işin modası yok aslında. Klasik bir şey smokin. Ama son iki yıldır sivri yaka ağırlıklı gidiyor. İnce lastikotin kumaşlara yönlendiriyoruz müşterilerimizi. Ama söz konusu bir yaz düğünüyse, şık bir beyaz ya da krem smokin de bambaşka bir hava veriyor.Atatürk tam bir İstanbul beyefendisiymiş. Çok ince zevkleri var: Beyaz yelekler giyermiş ama pötikare sevmezmiş. Onun yerine çizgili pantolon, düz ceket tercih edermiş.Salon kurallarını bilmeyerek komik duruma düşmek istemezsiniz. Müşterilerimizle arkadaş, ahbap, aile oluyoruz. Tıpkı gelinlik gibi, o kadar çok ayrıntı var ki, onlara tavsiyede bulunmak en önemli görevimiz. Mesela pantolonun pilisiz ve arkada cepsiz olması lazım. Ayakkabı rugan, çorap saten olacak. Kemer takamazsınız, kravat bağlayamazsınız, bunun hakkı, kuşak ve papyondur. Daha mendille, cep kapağıyla, yakayla, paçayla alakalı bir sürü detay. Klasik giyinmeye alışmamış biri için, bilinmesi, tahmin edilmesi imkansız.En belirgin fark, frakta ceketin arkasında uzayan yırtmaçlı bir kuyruk olması.Frakın yakalarının ve pantolon kenarlarının saten şeritli olması gerek.Bu saten mutlaka mat olmalı, parlaksa bilin ki çakma frak alıyorsunuz.Frak Ata yakalı, duble manşetli gömlekle giyilir. Düğmeler görünmez, gömlekte cep olmaz.Frakın bir farkı da eldiven. Giymek şart değil ama elinizde tutmalısınız.Yelek günümüzde smokinde tercihli olarak kullanılıyor ama frakta zorunlu.Şapka giderek daha az kullanılan bir aksesuvar. Tek kuralı, saten bantlı olması.Frak ev sahibinin, smokin davetlilerin giysisi.Size en uygun yöntem kiralama. Yalnız hijyen gereği gömlek kiralanmıyor, smokini kiralayacaksanız bile gömleğinizi kendiniz alacaksınız. Gömlek dışında her türlü aksesuvarıyla birlikte 200-600 lira. Üstüme nasıl uyacak diye korkmayın 1800 parça smokinleri var. Sadece 15 gün önceden rezervasyon yaptırmakta fayda var.Sizin için en uygunu hazır bir smokin satın almak. Çünkü özel dikim için 4 ayrı prova gerekiyor. Elerinde 800 smokinlik hazır bir koleksiyon var, 70 bedene kadar her smokin mevcut. Hazır bir smokinin fiyatı 800-1200 lira arasında değişiyor. Kısaltmalar, daraltmalar, paça orada o anda hallediliyor.Smokin bir günde de dikilebilir. Ama her bir dikişin tek tek üzerinize oturmasını, ceketin paket gibi sarmasını istiyorsanız, ki doğrusu bu, o zaman seçtiğiniz kumaşa, hatta terleme durumunuza göre bile size özel tasarım ortaya çıkacak. Bu da bazen 5 kez prova gerektirebiliyor. Fiyatı 1200-2000 lira.Kordonciyanlar İstanbul’a Karadeniz Hemşin’den gelmişler. Şu an işlerin başında bulunan Levon Kordonciyan’ın dedesinin dedesi Eraya, Kınalıada’ya yerleşip kuyumculuk yapmaya başlamış. Kordonciyan adı, yaptığı altın zincirlerden geliyor.Fakat kuyum işindeki bütün bu hünerine rağmen oğlu Levon (I. Levon, şimdiki Levon’un dedesinin babası) terziliğe merak sarıyor. Sultanhamam’da önce Havuzluhan, sonra Agopyanhan’da açtığı dükkanlarında çok ünlü bir terzi olup çıkıyor. O kadar iyi bir usta ki Atatürk onu frak ve smokin stajı yapması için 6 yıllığına Fransa’ya yolluyor.Levon Usta eşi Areksi ile Paris’te tanışıyor. Çocukları Leons orada doğuyor. Geri döndüğünde Atatürk ve diğer devlet erkanının smokinlerini dikecek, ülkenin en ünlü terzilerinin başında gösterilecek bu adam, kendi oğlu Leons’un terzi olmasını hiç istemiyor.O ne derse desin, Leons da terzi oluyor. Bununla da kalmıyor, Filori Hanım’la evlenip aileye üçüncü kuşak terziyi kazandırıyor: İskender, yani Levon Kordonciyan’ın babası. Bari o butik çalışsın diye, oğullarına Beyoğlu Tokatlıyan Pasajı’nda bir dükkan açıyorlar. Baba Sultanhamam’da, oğlu Beyoğlu’nda çalışıyor. Artık bir aile klasiği: O da çarçabuk evlenip, Kondonciyanlar’ın dördüncü kuşak terzisi II. Levon’u (şimdiki) dünyaya getiriyor.Şu anda 30 yaşında olan Levon Kordonciyan da tıpkı babası, dedesi, büyük dedesi gibi 7 yaşından beri atölyede. Başladığında sırtı trikolu yelekler modaydı. İlk işleri o yelekler oldu. Fakat atadan, dededen kalma koca koca makaslar, dökme kömürlü ütüler o kadar ağırdı ki zar zor kaldırabiliyordu. Terzi olmaktan başka şeyi aklından geçirmedi bile. O yüzden tahsil yapmadı. Ama Kurtuluş’taki showroom’unda her yıl 20-25 terzi adayına makas dersi veriyor. Önümüzdeki yıl özel bir üniversitede konuk öğretmen olarak makas derslerine girecek. 3 yıllık evli, iki ay sonra bir kız çocuğu bekliyorlar. Eşi Alin Hanım da işlerinde ona yardımcı oluyor.