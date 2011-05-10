Smoke ABD yolcusu

T24- ABD'li bir albayın Irak'ta görev yaparken sahip çıktığı, ülkesine dönünce de unutamadığı "Smoke" (duman) adlı eşek, ailesinden uzak çocukların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere bugün ABD'ye götürülüyor.

Iraklı bakıcı Ameer Dawoad Khoshaba tarafından Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Smoke, 19 Nisan'dan beri İstanbul'da bir çiftlikte ABD'ye gideceği günü bekliyordu.

Smoke, bugün Lufthansa Havayollarının, Airbus 300 tipi kargo uçağıyla saat 22.40'da İstanbul'dan Frankfurt'a, oradan da New York'a götürülecek.

Kargo uçağında at konteynerine konulacak Smoke'un yanında ise Amerika'dan gelen ve Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği üyesi olan Terri Crisp bulunacak.

Crisp, Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde uçuş saatini beklerken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Smoke'nun bundan sonra yük taşımayacağını ve Nevraska'da aileleri yurt dışında olan çocukların rehabilitasyonunda kullanılacağını söyledi.

Smoke

Terri Crisp, Irak'ın güneyindeki El Ambar bölgesinde yük taşıyan 3 yaşındaki Smoke, ABD'li askerlerin konuşlandığı birliğin yanında yiyecek ararken hayvansever Albay John Fossom tarafından fark edildi. Albay Fossom'un yük taşıyan eşeğin vücudunda gördüğü yaralardan etkilenerek ona yardım ettiğini anlatan Crisp, eşeğe renginden dolayı Smoke adı verildiğini dile getirdi.

Emekli olup ülkesine dönen Albay Fossom, Smoke'u unutamayınca ABD'ye getirme kararı aldı. Smoke'u ABD'ye getirmekte zorlanan Albay Fossom, ABD'deki Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğinden yardım istedi. Dernek de Crisp'i görevlendirildi. Smoke'u bulan Crisp, satın almak isteyince yeni sahibi Smoke'a 30 bin dolar fiyat biçti. Sonunda Smoke'u bin dolara alan Crisp, bürokratik işlemlerin ardından eşeği Bağdat'tan Erbil'e getirtti.

Smoke'un Habur Sınır Kapısı'ndan İstanbul'a getirilmesi için de hayli çaba harcandı. Hayvan hakları örgütleri ve ABD'li asker aileleri dernekleri, lobi çalışmaları başlattı. ABD Büyükelçiliği ve Türk yetkiler arasında yazışmalar yapıldı. Bu arada, Smoke için sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sayfalar açıldı. Sonunda Habur Sınır Kapısı'ndan geçen Smoke, 19 Nisan'da Iraklı bakıcısıyla İstanbul'a getirilerek bir çiftliğe konuldu.