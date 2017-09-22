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Dünya

'Smiley': En çok bilinen emoji 35 yaşında

Gülen yüz sonrası binlerce emoji çıktı

22 Eylül 2017 17:01

Bilgisayar bilimcisi Scott Fahlman, "smiley" (gülen yüz) sembolünü bulalı 35 yıl oldu. Gülen yüz sonrası binlerce emoji çıktı ancak Fahlman'a göre hiçbiri orijinalinin yerini tutmuyor.

Scott Fahlman, "smiley"i ilk kez bir forum sitesinde kullanmıştı.

Fahlman, emojinin hikayesini BBC'ye şöyle anlattı:

"Ne kullanabiliriz diye klavyeye bakıyordum. Sonra düşündüm ki... Sadece bir çizgimiz var ve insanlar belki kafalarını yan çevirip her zaman parantez işaretiyle kullanılan iki nokta ve eksi işaretiyle güzel bir yüz kullanırlar. Nasıl bu kadar popüler olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu.

"Gülenyüzler evrenseldir. Her kültürde ağzınızı bükersiniz ve gülümsersiniz. Orijinal gülenyüzle ilgili en güzel şey, onun gülümsemenin en saf özünü temsil etmesi. Beyaz ya da siyah biri değil ya da gülen bir Çinli de değil.

"Günümüzde binlerce emoji seçeneği bulunuyor. Ancak klayvedeki karakterlerinin yerini hiçbir şey tutmaz. Bence çoğu epey çirkin. Şahsen klavye karakterleri daha iyi. Belki de klavye karakterleriyle yapılanların keşfine yardım ettiğim için öyledir. "

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