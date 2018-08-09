SMA hastası minik Arife için kampanya

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla mücadele eden 3 yaşındaki Arife Yıldırım\'ın tedavi sürecinde kullanılacak 44 bin lira için valilik gözetiminde yardım kampanyası başlatıldı.

Antalya\'da, 6 aylıkken SMA hastalığıyla tanışan Arife Yıldırım, 3 yıldır yaşam mücadelesini sürdürüyor. Bu hastalık için ABD\'de üretilen ve Türkiye\'ye getirilen ilacı kullanan çocuklardan biri olan minik Arife\'nin hareketlerinde, ilaç kullanımının ardından değişiklik gözlendi. Anne Teslime Yıldırım, bugüne kadar ilaçtan 5 doz aldıklarını, 6\'ncı doz için hazırlandıklarını kaydetti. Arife\'nin ilaçtan sonra sesler çıkarmaya başladığını aktaran Yıldırım, bir süre de olsa solunum cihazından ayrı kalabilen kızının akciğerlerinden gelişme olduğunu kaydetti. İlacın büyük umut yarattığını anlatan anne Yıldırım, en küçük harekette mutlu olduklarını aktardı.

Tedavisi devam eden Arife\'nin evde bakım giderlerinin karşılanabilmesi için Sağlık Bakanlığı\'nın onayı ve Antalya Valiliği\'nin gözetiminde yardım kampanyası başlatıldı. Eşinin garsonlukla kazandığı paranın ihtiyaçlarını ancak karşılayabildiğini aktaran Yıldırım, Arife\'nin yıllık medikal ve fizyoterapist ihtiyacı için 44 bin liraya gerek olduğunu söyledi. Bugüne kadar 9 bin 600 lira toplandığını belirten Yıldırım, duyarlı vatandaşların yardımına gereksinim olduğunu söyledi.

Arife Yıldırım için açılan hesap: Ziraat Bankası Dokuma Şubesi

Hesap numarası: 86162390-5001

IBAN Numarası: TR760001001687861623905001

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