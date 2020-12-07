SMA hastası 19 aylık Eylül yardım bekliyor

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan Ozan ve Ebru Öztürk çiftinin çocukları 19 aylık Eylül Öztürk, Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) hastalığı ile mücadele ediyor. Her geçen gün kasları eriyen Eylül’ün tedavisi için 2.1 milyon Euro olan ilaca ihtiyacı var.

Hastalığa yakalanan kişilerin 2 yaşına gelmeden alması gereken bu ilaca ekonomik gücü yetmeyen aile başlattığı bağış kampanyasıyla henüz yeterli para toplayamadı. Birgün'den Dilara Şimşek imzalı habere göre, hastalığının günden güne ilerlediğini kaydeden baba Ozan Öztürk, minik Eylül’ün ilacı kullanabilmesi için sadece 4 ayının kaldığını vurguladı:

“Yaşaması için tek ihtimal bu ilaç. Bakanlığın bu ilacı ülkeye getirmesiyle ilgili bir adımı yok. Sesimizi duyuramıyoruz. Covid-19 vakalarının artışı nedeniyle fizik tedaviye götüremiyoruz. Korku dolu süreç yaşıyoruz. Sabaha kadar makineye bağlı kalarak uyumak zorunda. Öksüremiyor, yutkunamıyor.”

Baba Öztürk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘SMA hastası bebeklerin 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız’ olduğunu belirtmesinin yardımların önünü kestiğini söyledi:

“Bu açıklamadan sonra 4 bebeğimiz ilacı alamadığı için 2 yaşına gelmeden hayatını kaybetti. Bu söylemler yardımların önünü kesiyor. Aileler seslerini duyuramıyor.”