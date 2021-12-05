SMA hastası 1.5 yaşındaki Güneş, hayatını kaybetti

Bir süre önce yardım kampanyası sonucunda Amerika’ya giden ve tedavisi tamamlanıp yurda dönen, SMA tip 1 hastası 1.5 yaşındaki Güneş Karavil, bir başka hastalık nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güneş Karavil’in cenazesi Giresun Hacımiktat camisi avlusuna çok sevdiği balonunun asılı olduğu özel tabutuyla getirildi. Burada babası Zekeriya Karavil ve annesi Nesibe Karavil taziyeleri kabul etti. Namaz öncesinde konuşan cami imamı küçük kız için yardımda bulunanlara teşekkür ederek, "Elimizden geleni yaptık ama takdir-i ilahi böyle” dedi.

Güneş Karavil, kılınan namazın ardından Giresun’un Keşap ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

"Güneş'e umut ol"

Nesibe ve Zekeriye Karavil çifti, kızları Güneş'in hastalığını 5 aylıkken fark etmiş ve tedavisi için ABD’ye gitmek istemişlerdi. Buna maddi güçleri yetmeyen ailesi il genelinde stantlar kurarak yardım kampanyası başlatmış kısa sürede büyüyen kampanyaya yurt içi ve yurt dışından yoğun destek gelmişti. Sosyal medyada, kentin her yanına asılan afiş ve pankartlarla “Güneşe Umut Ol” kampanyası yaklaşık 5 aylık çabanın sonunda amaca ulaşmış ve tedavi için gereken miktar olan 2 milyon 251 bin 750 dolar toplanmıştı.

Güneş, ailesiyle birlikte temmuz ayında ABD’ye gitmiş burada Boston Childrens Hospital’da tedavisi olumlu şekilde sonuçlanarak geçen ay yurda dönmüştü.