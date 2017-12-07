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Dünya

Slutskiy: “Trump, Kudüs ile ilgili açıklamalarıyla ateşle oynuyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Aralık (DHA) - Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilerek ABD Büyükelçiliği’ni oraya taşınmasına ilişkin açıklamalarını “Ateşle oynamak”

07 Aralık 2017 17:02

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Aralık (DHA) - Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilerek ABD Büyükelçiliği’ni oraya taşınmasına ilişkin açıklamalarını “Ateşle oynamak” olarak değerlendirdi.
Slutskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu adımın Orta Doğu’da zaten zor olan durumu daha da tırmandıracağı ve Filistin ile İsrail krizini tekrar patlatacağı ortada. Bu gerçek anlamda ateşle oynamaktır” dedi.
Slutskiy, Kudüs’ün statüsünün İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin şehrin doğu kısmını işgal ettiği 1967 yılından itibaren tartışmalı bir konu olduğunu söyledi ve ekledi, “BM İsrail bayrağı altında batı ve doğu kısımlarının birleştirilmesini kabul etmedi ve Tel Aviv’i başkent olarak kabul etti. ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması halinde Washington Filistinlilerin ve tüm uluslararası birliklerin fikirlerini görmezden geliyor demektir”.

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