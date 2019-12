Slumdog Millionaire gerçek oluyor!

Rubina henüz dokuz yaşında

Filmin konusu:

Rubina Ali ve Azharuddin İsmail, filmdeki iki ana karakterin çocukluğunu canlandırmışlardı.Her iki çocuğu da Mumbai kentinde bir film ajansı, Garib Nagar adlı gecekondu semtinde buldu.Slumdog Millionaire'in Oscar töreninde aldığı ödüllerin ardından dünya medyasının ilgisi söz konusu iki çocuk yıldızın şu an nasıl yaşadığına çevrildi.Her ikisinin de halen gecekonduda yaşadığının öğrenilmesi şaşkınlık ve bazı çevrelerde öfke uyandırdı.Ödül töreni için Los Angeles'a uçurulan çocuklar daha sonra gecekondu semtine geri döndüler.Hintli bir yetkili, Rubina Ali ve Azharuddin İsmail'in Hindistan'ın övünç kaynağı olduğunu söyleyerek iki çocuğun da ödüllendirilmeyi hak ettiğini söylüyor.Konuttan sorumlu belediye yetkilisi Amarjeet Singh Manhas, ''Bu çocuklar Hint ulusuna katkılarından dolayı gecekondudan taşınıp bedava evde oturmayı hak ediyorlar'' dedi.Kararın Mumbai kentinin bağlı olduğu eyalet yönetimi tarafından da onaylandığı bildiriliyor.Dokuz yaşındaki Rubina halihazırda tek kişilik bir odada ailesiyle birlikte oturuyor.On yaşındaki Azharuddin'in ailesiyle birlikte yaşadığı, işlek bir yolun kenarına kurulu derme çatma gecekondu evi, yakın zaman önce yıkılmıştı.Azharuddin'in veremli babası Muhammed, The Times of India gazetesine verdiği mülakatta, ''Film yapımcılarından elimize neredeyse hiç para geçmedi. Vermiş oldukları para çoktan bitti. O yüzden bu ev haberi çok güzel.'' diyor.Rubina'nın babası Refik Kureyşi ise aynı gazeteye, ''Bizim oturduğumuz ev yetkililer tarafından iki defa yıkıldı, sonuncusu üç ay önce başımıza geldi.'' dedi.BBC'nin sorularını yanıtlayan Mumbai yetkilileri, yeni evlere yerleşmelerinin ne kadar süre alacağını henüz kesin olarak söylemeyeceklerini belirttiler.İki çocuğa 30 günlük çekimler süresince yerel ücretlerin üzerinde bir para ödendi.İngiliz yönetmen Danny Boyle, çocukların sömürüldüğü suçlamalarını güçlü biçimde reddediyor.İki çocuğun da eğitim masrafları için bir fon oluşturan film yapımcıları, ilk kez okula yazılmalarını da sağladı.Filmin yapımcıları iki aile için de tuğla ve betondan bir ev vaadinde bulunmuştu, fakat şimdi Hintli yetkililerin bu konuda devreye girdiği görülüyor.Eski adı Bombay olan Mumbai kentinde nüfusun yaklaşık olarak yarısı gecekondularda yaşıyor.Kentin bağlı olduğu Maharaştra eyaletinde siyasetçiler konut sorununu düzeltmeleri yönünde uzun süredir yoğun baskı altında.İngiliz yönetmen Danny Boyle tarafından çekilen 'Slumdog Millionaire' (Milyoner Varoş Çocuğu) filminin konusu Bombay'ın Dharavi gecekondu semtinde geçiyor. Film, gecekonduda doğup büyümüş, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster" televizyon programı sonucunda hem sevgilisine hem de hayal edemeyeceği miktarda çok paraya kavuşan Jamal isimli gencin hikayesini konu alıyor.