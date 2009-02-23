Slumdog kazandı, Hindistan sevinçten uçtu

Gecekondu köpekleri değiliz

Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, 8 dalda Oscar kazanan filmin ekibine bir kutlama mesajı göndererek, "Hindistan'ı çok gururlandırdılar" dedi.Oscar kazanan üçüncü Hintli olan ve bu filmin müzikleri ve orijinal şarkısı için iki dalda ödüle layık görülen "Madras'ın Mozart'ı" lakaplı kompozitör A.R. Rahman da, ödül töreni sırasında, filmin geçtiği Bombay kentinin tüm halkına sevgilerini gönderdiğini ve umudun gücü ile yaşam konusunda iyimserlik mesajı vermek isteyen filmin ruhunun kendilerini gururlandırdığını söyledi.15 milyon dolar bütçeli ve 160 ülkede gişe rekoru kıran filmin yapıcısı Christian Colson ise, filmin harika bir yolculuk olduğunu ve Bombay kentine sıradışı bir saygı kazandırdığını ifade etti.Ancak, filmin büyük ödülü kazanması yoksulluğun pençesindeki Hint gecekondu semtlerinde aynı etkiyi yaratmadı. 455 milyon insanın günde 1,25 dolardan daha az bir miktarla yaşamaya çalıştığı bu ülkenin gecekondu sakinleri, "yoksulluğun pornografisi" olarak niteledikleri filmden çok da gururlu olmadıklarını bildirdiler.Filmin çekildiği Asya'nın en büyük gecekondu semti Dharavi sakinleri, filmin ismi nedeniyle "Biz gecekondu köpekleri değiliz" diye tepki gösterdiler. Bununla birlikte, filmde oynayanlar arasında bulunan küçük aktör ve aktrislerin gecekondu mahallesindeki evlerinde ve komşu evlerde büyük sevinç vardı.Dharavi sakinlerinden 23 yaşındaki Varşa Jitendra Boşle, "Filmi gördüm, beğendim ama isminden dolayı tepkiliyim" derken, Praşant Dighe isimli bir başkası da, "Dharavi'de tüm yaşamım boyunca hiçbir değişiklik görmedim ve de görmeyeceğim. Politikacılarımız 60 yıldır hiçbir şeyi değiştiremediler, sinemacılar mı değiştirecek? Gelirler filmi çeker ve parayı yaparlar. Biz bugün buradayız ve yarın da, 60 yıl sonra da burada olacağız" diye konuştu.Filmin Oscar kazandığı hakkında Dharavi sakinlerinin çok azı bilgi sahibi ve bu kesim de, filmin başarısının kendi yaşamlarına pek etkisi olmasını beklemediğini belirtiyor.İngiltere Başbakanı Gordon Brown da, filmle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Danny Boyle ve "The Reader" filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü elde eden Kate Winslet'i, "İngiliz sineması adına harika bir başarı göstermelerinden ötürü" kutladı.Brown yayınladığı açıklamada, Danny Boyle ve inanılmaz bir şekilde Oscar kazanan filmin tüm çalışanlarını kutladığını belirterek, filmi görme şansı elde ettiğini ve tüm dünyayı nasıl müteessir edebildiğini anladığını söyleyerek, "Film başarıyı hak etti" dedi.