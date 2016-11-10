Slovenya'da Damat Trump sevinci

Başkanlık seçimlerinden çıkan sonuç ABD’de Demokrat Parti destekçilerini Kanada veya Yeni Zelanda göçmenlik sitelerine bakacak, sokaklarda eylem yapacak, ABD bayrağını yakacak kadar üzse de Slovenya’da herkesi mutlu etti. Zira seçimlerden zaferle ayrılan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın 20 Ocak’ta görevi devralmasının ardından ABD’nin ‘first lady’si Slovenya asıllı Melania Trump olacak.

Seçimin diğer kazananı; ABD'nin yeni 'First Lady’si Melania Trump kimdir?

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD’de 8 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin galibinin milyarder işadamı Trump olması Slovenya’da sevinçle karşılandı.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından bir açıklama yapan Slovenya Başbakanı Miro Cerar, hem Trump’ı tebrik etti hem de ülkesinin bu seçimin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti:

“Öncelikle seçilmiş başkan Donald Trump’ı kutlamama izin verin. Tabii ki ABD’nin ‘first lady’si olan Melania Trump’ımızla birlikte Slovenya’nın da bu seçimin bir parçası olduğu için çok mutluyum. Seçilmiş başkanın şimdiden Slovenya hakkında çok şey bildiğinden eminim. İki ulus arasında çoktan kurulmuş olan işbirliğinin ilerlemesi ve gelecekti işbirliğimizi dört gözle bekliyorum.” Trump çiftini tebrik etmek için bir de Twitter mesajı yayınlayan Cerar, memnuniyetini Slovenya’nın İngilizce karşılığı olan ‘Slovenia’nın içinde yer alan ve ‘aşk’ anlamına gelen ‘love’ kelimesini büyük harflerle yazarak gösterdi.

Cerar’ın mutluluğunu Sevnica kasabasında doğan Melania Trump’ın ‘hemşehrileri’ de paylaştı. Melania Trump’ın model olmak için 20 yıl önce ayrıldığı kasabada yaşayanlar, Trump’ın seçimi kazanmasını bütün gece ‘partileyerek’ kutladı.

Ljubjanalılar Trump'ın zaferini ABD bayrakları asarak kutladı

Başkent Ljubljana’da ise evlerine ABD bayrağı asanlar oldu.

Bu arada Sevnica Belediye Başkanı Melania Trump’ın doğdu kasabayı ziyaret etmesini bekledikleri söyledi.

"Melania Trump'ın adı doğduğu kasabadaki bir sokağa verildi"

Sevnicalılar ise kasabadaki bir sokağa Melania Trump adının verilmesini istiyor.











