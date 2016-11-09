Seçimin diğer kazananı; ABD'nin yeni 'First Lady’si Melania Trump kimdir?
09 Kasım 2016 23:53
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Melania Trump Donald Trump’ın yanı sıra ABD seçiminin bir diğer kazananı oldu. İşte ABD'nin yeni First Lady'si hakkında bilinenler...
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Michelle Obama, Princeton Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Harvard Hukuk Okulu’nda yüksek lisans yaparak ABD tarihinin ilk yüksek lisanslı first lady’si olma özelliğini taşıyordu. Yeni first lady Melania Trump ise üniversitenin ilk yılında okuldan kaydını sildirerek modellik yapmaya başladı. Şimdi 46 yaşında olan Slovenya doğumlu Trump, hayatına mücevher tasarımcısı olarak devam ediyor.
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Eski adıyla Melania Knauss, 1998 yılında ilişkiye başladığı Donald Trump’la 2005 yılında evlenerek Trump’ın üçüncü eşi oldu. Evliliğin ilk yılında Barron adını verdikleri erkek çocuklarını dünyaya getirdi.
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Melanie ve Donald Trump 1998 yılında moda haftası partisinde tanıştı. O sıralarda Donald Trump, kızı Tiffany Trump’ın annesi, televizyon yıldızı Ve eski bir güzellik kraliçesi olan Marla Maples ile evliydi.
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Melania Trump, tanışmalarını anlattığı bir röportajında, “Numaramı istedi ama bir ilişkisi vardı, dolayısıyla tabii ki numaramı vermedim” şeklinde konuştu. Ancak Trump kısa süre sonra şimdiki eşinin numarasını öğrenmenin yolunu buldu ve ikili ilişkiye başladı.
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Donald Trump’ın ilk eşi ise 1977 yılında evlendiği; Donald Trump Jr (38 yaşındaki Donald Trump Jr üvey annesi Melania Trump’tan sadece sekiz yaş küçük), Ivanka Trump ve Eric Trump’ın annesi Ivana Zelnickova’ydı. Çift 1992 yılında boşandı.
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Florida’nın Palmiye Plajı’nda (Miami Palm Beach) evlenen Melania ve Donald Trump çiftinin 350 davetlinin katıldığı düğününde, davetliler arasında Hillary ve Bill Clinton da vardı. Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "Katılmak zorundalardı, çünkü Clinton Vakfı'na bağış yapmıştım" dedi.
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Melania Trump düğünde, üzerinde 1500 tane kristal taş olan 100 bin dolarlık Dior imzalı bir gelinlik giydi. Gelinliğin yapımının 550 saat sürdüğü biliniyor. Dört metre uzunluğundaki gelinliğin yaklaşık beş metre duvağı vardı. Yeni fisrt lady, düğünün ardından verilen havuz kenarı partisinde ise Vera Wang tasarımı ipek bir gelinlik giydi.
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Melania Trump’ın 12 karatlık pırlanta evlilik yüzüğünün 1,5 milyon sterlin olduğu biliniyor.
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New York yüksek sosyetesinden uzakta, eski Yugoslavya topraklarında (Slovenya) büyüyen first lady, İngilizcenin yanı sıra Slovence, Fransızca, Sırpça ve Almanca biliyor. Trump, 1825-1829 yılları arasında Beyaz Saray’da olan John Quincy’nin İngiliz eşi Louisa Adams’tan sonra başka bir ülkede doğan ikinci first lady oldu.
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Kendisi de bir göçmen olan Melania Trump, Donald Trump’ın seçim dönemi boyunca tekrarladığı göçmen karşıtı vaatlerini destekledi. Verdiği bir röportajda, “Yasaların izindeyim. Burada yasadışı bir şekilde kalmayı hiçbir zaman düşünmedim” dedi. Donald Trump’ın ABD-Meksika sınırını suç artışı nedeniyle kapatacağını söylemesi üzerine, “Meksikalıları aşağıladığını düşünmüyorum. O illegal göçmenlikten söz etti” şeklinde konuştu.
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Başkan Bill Clinton’ın eşi olarak en zayıf first lady gözüyle bakılan Hillary Clinton’dan beri Melania Trump en az popüler başkan eşi oldu. Seçim döneminde yapılan anket sonuçları, Hillary Clinton’ın eşi olarak Bill Clinton’ın Melanie Trump’a göre daha popüler bulunduğu yönündeydi. Anketler, ABD tarihinde bugüne kadarki en popüler başkan eşleri olarak Barbara Bush ve Michelle Obama’yı gösterdi.
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Melania Trump, seçim döneminde verdiği bir röportajda, eşine politik tavsiyeler verme konusunda hiçbir zaman çekingen davranmadığını söyledi. Donald Trump da Arizona’da yaptığı bir konuşmada, en büyük kızı Ivanka ve eşi Melania’nin kendisine “Başkan gibi davran” dediklerini anlatmıştı.
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Melania ve Donald Trump’ın 10 yaşında Barron adlı bir oğulları var. ‘Küçük Donald’ denilen Barron, babası gibi takım elbise giyip kravat takıyor ve babasıyla golf oynuyor. Küçük çocuğun babası gibi patronluk yaptığı da biliniyor. Melania Trump, 2011 yılında verdiği bir röportajda oğlu için, “Bakıcıları kovdu, temizlikçileri kovdu” şeklinde konuşmuştu. Trump, oğlu Barron’un kovduğu kişileri hemen geri çağırdığını da sözlerine ekledi.
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Melania Trump, oğlu hakkında şu yorumları yaptı: “Güçlü iradesi olan, çok özel, akıllı bir çocuk. Bağımsız biri, seçimlerini yapıyor ve ne istediğini kesinlikle biliyor. Bazen onu ‘Küçük Donald’ diye çağırıyorum. Görünüm olarak ikimizin karışımı gibi ama kişiliği tamamen babası.”
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Donald Trump, yaptığı bir konuşmada eşi Melania Trump’ı “İnanılmaz bir anne” olarak tanımladı. “Oğlu Barron’u çok seviyor ve inanılmaz bir first lady olacak” dedi.
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Eski başkan John F. Kennedy’nin eşi Jackie Kennedy’nin biyografi yazarı Pamela Keogh, Melania Trump için, “Güzel, akıllı ve kendi fikirleri var” yorumunu yaptı. Melania Trump da 2000 yılında yaptığı bir konuşmada, Betty Ford ya da Jackie Kennedy gibi çok geleneksel bir first lady olabileceğini söylemişti.