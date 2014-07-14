Slovenya'da 1 aylık parti seçim kazandı



Slovenya haber ajansı STA, "muhafazakârların sandıkta ağır bir yenilgi aldığını" bildirdi. Profesör Miro Cerar tarafından kurulan "Miro Cerar'ın Partisi" (SMC), 90 sandalyeli parlamentoda 36 sandalye kazandı.

50 yaşındaki anayasa hukukçusu Cerar, zaferinin belli olmaya başlaması üzerine yaptığı açıklamada, "ülkede sol ile sağ kanatlar arasındaki derin uçurumu gidermek istediğini" söyledi.

Ülkenin en büyük gazetesi "Delo"da yer alan bir yorumda, "Seçimin verdiği en önemli mesaj, vatandaşın sol ve sağ partiler arasındaki ihtilafa son verilmesi isteğidir. Seçmen, kavga üreten kutuplaşmayı cezalandırdı" görüşüne yer verildi.

Miro Cerar, seçimlerden en güçlü ikinci parti olarak çıkan muhafazakâr Slovenya Demokrat Partisi (SDS) ile koalisyon kurma ihtimalinin sözkonusu olmadığını söyledi. SDS parlamentoya toplam 21 milletvekili sokmayı başardı.

Yolsuzluktan 2 yıl hapse mahkûm olan SDS lideri Janez Jansa, cezasını çekmek üzere haziran ayında cezaevine sevk edilmişti.

