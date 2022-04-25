Slovenya seçimleri: Popülist başbakan Jansa, siyasete 4 ay önce atılan solcu lider Golob'a yenildi

Slovenya'da dün yapılan genel seçimler, dört ay önce kurulan ve "ülkeye tekrar demokrasi getirmeyi" vadeden sol eğilimli Özgürlük Hareketi Partisi'nin sürpriz zaferiyle sonuçlandı.

1,7 milyon nüfuslu ülkede oyların yüzde 98'inin sayımı tamamladı. Buna göre eski iş insanı Robert Golob liderliğindeki Özgürlük Hareketi oyların yüzde 34,5'ini, sağcı Başbakan Janez Jansa'nın lideri olduğu Sloven Demokrat Partisi (SDS) ise yüzde 24'ünü aldı.

Bu sonuçlarla Özgürlük Hareketi'nin 90 üyeli parlamentoda 40, SDS'nin ise 28 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Özgürlük Hareketi'nin toplam 12 sandalyesi bulunan sol partilerle koalisyon kuracağı belirtiliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ve Alman basınının "Mini Trump" lakabını taktığı popülist başbakan Janez Jansa, ülkede demokrasiyi geriletmek ve basın özgürlüğünü sınırlamakla suçlanıyordu.

Daha önce üç dönem başbakanlık yapan Jansa, 2013'te yolsuzluktan iki yıl hapis cezası almış, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararının ardından dava zaman aşımına uğramıştı.

Komünist dönem sonrası bir reformcu olarak iş başına gelen 63 yaşındaki Jansa'nın siyasi çizgisi daha sonra sağa kaymış, hatta aşırı sağcı olarak nitelenmeye başlamıştı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban'la yakın ilişkisi olan Jansa, resmi haber ajansının fonlarını kesmeye çalışması ve Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yolsuzlukla mücadele birimine savcıların atanmasını geciktirmeye çalışması nedeniyle AB'yle gerginlik yaşıyordu.

Sahibi olduğu enerji yatırım şirketinin başkanlığından alındıktan sonra siyasete giren Robert Golob ise seçimleri bir "demokrasi referandumu" diye nitelemişti.

Covid'e yakalandığı için teşekkür konuşmasını video bağlantısıyla yapan 55 yaşındaki Golob, "İnsanlar değişim istiyor. İnsanlar oylarıyla bu değişimi bizim getirebileceğimize inandığını gösterdi" dedi.