Slovenya'daki bir kimya fabrikasında patlama: 6 kişi hayatını kaybetti

Slovenya'nın güneyinde bulunan bir kimya fabrikasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer, patlamada en az 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yerel basında cuma günü yer alan haberlere göre; Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta bulunan Kocevje'deki fabrikada, perşembe günü patlama meydana geldi.

Tüm bölgeyi sarsan patlamada; 2 işçinin ağır yanıklara maruz kaldığı ve başka 2 işçinin de kaybolduğu öğrenildi.

Fabrika müdürü Srecko Stefaniç, gazetecilere verdiği demeçte patlamayı doğrularken; yerel bir acil durum konseyinin, acil bir toplantı düzenlediği bildirildi.

Slovenya Basın Ajansı, endüstriyel kimyasal melamin üreten tesisteki patlamayı; ülkenin yakın tarihindeki en kötü endüstriyel yangın olarak nitelendirdi.