Slovenya Başbakanı istifa etti

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Anayasa Mahkemesi'nin bir milyar euroluk demiryolu projesinin kabul edildiği referandumu iptal etmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Cerar, istifa ederken koalisyon ortaklarının önünü tıkamasından ve sendikaların baskısından yakındı.

Anayasa Mahkemesi, iptal kararında hükümetin projenin kabul edilmesi amacıyla "devletin parasını referandumda evet oylarını artırmak için kullandığına ve bu nedenle de tarafsızlığını yitirdiğine" hükmetti.

Cerar da geçen Eylül'de referandumda onaylanan ve hükümetin bugüne kadarki en büyük yatırımının iptal edilmesiyle ilgili "Demiryolu projesi, Slovenya'nın gelişmesini engellemek isteyenlerden bir darbe daha aldı. Böyle hikayelerin bir parçası olmak istemiyorum" dedi.

Cerar'ın istifasını açıkladığı gün öğretmenler ücretlerinin artırılması talebiyle başlattıkları grevin ikinci günündeydi. Ülkede diğer sektörlerden kamu çalışanları bir süredir ücret zammı için sesini yükseltiyordu.

Cerar istifa konuşmasında bu konuyla ilgili "Talepler ve öneriler uygulanabilir halden çıkmaya hatta devlete zarar verir hale gelmeye başladı" dedi.

Koalisyon ortakalarını da eleştiren Cerar, hükümetteki diğer partilerin projeleri engellemeye çalıştığını savundu. Cerar yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdüreceğini kaydetti.

Cerar'ın lideri olduğu Modern Merkez Partisi'nin koalisyon hükümeti 2014'ten beri iktidardaydı. Ülkede şimdi genel seçimlere üç ay kala gelen istifanın erken seçimleri gündeme getirip getirmeyeceği tartışılıyor.

rtr,AFP/GY,HS

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