-SLOVENYA ANTRENÖRÜ, ABD'Yİ TAKDİR ETTİ İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu'nda Slovenya'yı 99-77 yenen ABD'nin antrenörü Mike Krzyzewski, takımının bugünkü performansından memnun olduğunu söyledi. Krzyzewski, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Slovenya'nın da iyi bir mücadele verdiğini belirterek, ''Skoru hep elimizde tuttuk. Bundan dolayı da mutluyum. Bir ara 12 top kaybı yaptık. Oyun elimizden çıkmıştı. Moralimizi tekrar yukarı çekmemiz gerekiyordu. Bunu da sağladık'' dedi. Maçta 10 sayı üreten ve 11 de ribaunt alan Kevin Love'ın performansına değinen tecrübeli antrenör, ''Love'ın performansı sürpriz değil. Ribaunt aldı ve sayı yaptı. Bu şekilde bize katkı sağladı'' diye konuşurken, Sloven taraftarların yoğun desteğinin kendilerini etkileyip etkilemediği sorusunu ise ''Antrenör taraftarları kontrol edemez. Daha önce de çok zorlu ortamlarda oynadık. Salonda gürültünün olması daha iyi'' şeklinde yanıt verdi. Slovenya Antrenörü Mehmed Becirovic ise ABD'nin kendilerine karşı mükemmel bir oyun sergilediğini söyledi. Becirovic, ABD'nin atletik oyunculardan kurulu bir ekip olduğuna dikkat çekerek, ''Savunmada çok agresif oynadılar. Onlara karşı her türlü savunmayı yaptık. Ancak rakibi durduramadık'' dedi.