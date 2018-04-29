Slovakya'daki 'aşk bankasına' Sevgililer Günü'nde yoğun ilgi

Slovakya'nın kartpostallardan çıkmış gibi gözüken küçük bir kasabasındaki "aşk bankası", çiftlerin Sevgililer Günü'nde burayı ziyaret ederek kendileri için önemli olan küçük eşyaları buradaki küçük kasalarda saklamasına olanak sağlıyor.

100 bin küçük kasadan oluşan aşk bankası, Banska Stiavnica kentinde dünyanın en uzun aşk şiiri onuruna kurulan Marina'nın Evi adlı bir müzede bulunuyor.

Bu şiir, Andrej Sladkovic'in 1846'da yayınladığı ve 2910 dizeden oluşan Marina şiiri.

Andrej, Maria Pischlova'ya aşıktı ama ailesi Maria'yı bir zencefilli çörek üreticisiyle evlendirdi.

Marina, tüm Slovak okullarında okutulan bir şiir.

Banska Stiavnica'da yaşayan Andrej ve Maria 14 yaşında birbirlerine aşık olmuştu.

O zamanlar yoksul bir öğrenci olan Andrej, Maria'nın ailesinin gönençli evinde Maria'ya ders veriyordu.

Maria Andrej'in ilham perisi haline gelse de Maria'nın ailesi zengin zencefilli çörek üreticisini tercih etti.

Sonrasında Andrej bir rahip oldu ve Maria'nın düğününden iki yıl sonra bir kilise memurunun kızıyla evlendi.

Bu ortaçağ kenti UNESCO Dünya Mirası ilan edildi ve korumaya alındı.

Marina şiiri ise Slovakya'nın ulusal hazinesi olarak görülüyor.

Müzenin sözcüsü Katarina Javorska, "Aşk bankasında aşıklar aşklarını sonsuza kadar koruyabilir, fotoğraflar, yüzükler, ilk buluşmalarının sinema bileti gibi eşyalarını saklayabilir" diyor ve ekliyor:

"Buradaki eşyalarda gerçekten güvende, hepsi özel bir mühürle korunuyor. İçindekileri yalnızca sahipleri görebilir."

Müzedeki sergilenen bir diğer şey de sevgililerin aşkını ölçtüğü söylenen "aşkmetre".

Javorska bu cihazın arkasındaki teknolojinin "büyük bir sır" olduğunu söylüyor:

"El ele tutuşurken veya öpüşürken özel bir tutamacı tutuyorlar, o da bedenlerindeki elektriği ölçüyor."

Slovakya'da çocuklar Andrej Sladkovic'in Marina şiirinden dizeleri ezberliyor.

Şair Slovaklar için o kadar önemli ki sokaklarına, hatta bir kente de onun ismini vermişler.