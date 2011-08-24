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Slovakya'da 'Şehrazat' fırtınası

'Binbir Gece' dizi oyuncularından Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti Slovakya'da yoğun ilgi gördü.

24 Ağustos 2011 03:00

T24- Slovakya'da 'Şehrazat' adıyla yayınlanan 'Binbir Gece' dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti; başkentte bir festivale katıldı. Binlerce Slovak onları görmek için festivale akın etti.



Geçtiğimiz yıllarda Ortadoğu ve Balkanlar'da reyting rekorları kıran 'Binbir Gece' dizisi; bu yıl da 'Şehrazat' adıyla yayınlandığı Slovakya'da tam bir fenomen oldu.


Festivale katıldılar

Dizinin başrol oyuncuları Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, geçtiğimiz hafta sonu diziyi yayınlayan Markiza TV'nin düzenlediği festivale katılmak için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti. Markiza TV'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği açık hava festivalinin bu yılki onur konukları olan Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, Slovaklar'dan büyük ilgi gördü.


40 bin kişi geldi

Yaklaşık 40 bin Slovak, ünlü oyuncuları görmek için festival alanına bir gün önceden geldi ve arabalarında uyudu. Her yıl 15-20 bin kişinin katıldığı festivalde bu yıl 40 bin kişi hazır bulundu. Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, fesitval alanını dolduran binlerce hayranına teşekkür etti.


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