Slovakya'da 'Şehrazat' fırtınası

T24



Festivale katıldılar





40 bin kişi geldi

Geçtiğimiz yıllarda Ortadoğu ve Balkanlar'da reyting rekorları kıran 'Binbir Gece' dizisi; bu yıl da 'Şehrazat' adıyla yayınlandığı Slovakya'da tam bir fenomen oldu.Dizinin başrol oyuncuları Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, geçtiğimiz hafta sonu diziyi yayınlayan Markiza TV'nin düzenlediği festivale katılmak için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti. Markiza TV'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği açık hava festivalinin bu yılki onur konukları olan Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, Slovaklar'dan büyük ilgi gördü.Yaklaşık 40 bin Slovak, ünlü oyuncuları görmek için festival alanına bir gün önceden geldi ve arabalarında uyudu. Her yıl 15-20 bin kişinin katıldığı festivalde bu yıl 40 bin kişi hazır bulundu. Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, fesitval alanını dolduran binlerce hayranına teşekkür etti.