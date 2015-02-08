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Dünya
Deutsche Welle

Slovakya'da eşcinsel evlilik yasağına ret

Slovakya'da "aile değerlerinin korunması" ile ilgili referandum, yeterli katılımın sağlanamaması nedeniyle geçersiz sayılacak.

08 Şubat 2015 15:14


Slovakya'da eşcinsel evliliğin önünü kapayacak olan referandum yeterli katılımın olmaması nedeniyle geçersiz sayılacak. Ulusal İstatistik Dairesi'nin verdiği henüz resmi olmayan verilere göre, referanduma katılımın yüzde 21'in biraz üzerinde olduğunu açıklandı. Referandumun geçerli olabilmesi için en az yüzde 50'lik katılım gerekiyordu. Öte yandan geçerli oyların yüzde 90'dan fazlasının “eşcinsel evliliğe karşı” olduğu kaydediliyor.

"Aile İçin Slovak Birliği" adlı sivil toplum örgütü, "evlilik, aile ve toplumsal değerleri korumak" amacıyla 400 binin üzerinde imza toplamış ve başvuru yaptığı Anayasa Mahkemesi referandum talebini kabul etmişti. Slovakya'da eşcinsel evlilik veya kayıtlı partnerlik tanınmadığı için referandum sadece sembolik bir anlam taşıyordu.

Slovakya Parlamentosu geçen yaz “evliliğin sadece bir erkek ve bir kadın arasında yapılabileceği” ifadesinin anayasaya eklenmesine karar vermişti.

İnsan hakları savunucuları söz konusu referandumu ülkedeki eşcinsel karşıtlığının ve eşcinsellere yönelik nefretin açık kanıtı olarak gösteriyordu. 5 milyon 400 bin kişinin yaşadığı Slovakya'da nüfusun yüzde 80'inden fazlası Hristiyanlardan, bunun büyük bölümü ise Katoliklerden oluşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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