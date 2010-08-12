Slovakya Yunanistan'a yardımı onaylamadı

T24- AB üyesi Slovakya, borç krizine giren Birlik üyesi Yunanistan'a mali yardım yapmayı reddetti.





AB'nin Yunanistan'a yönelik yardım paketine Slovakya'nın da katkıda bulunmasını öngören yasa tasarısı, Meclis'te reddedildi. 84 milletvekilinin katıldığı parlamento oturumunda 69 milletvekili “ret” oyu kullanırken, yalnızca 2 milletvekili “evet” oyu verdi.





Deutsche Welle'in haberine göre, Slovakya, Euro Bölgesi ülkeleri arasında, Yunanistan'a yardım paketine katkıda bulunmayacak ilk devlet oldu. AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn, Slovakya'nın kararını eleştirerek, bunun “dayanışma ilkesinin ihlali” anlamına geldiğini söyledi.