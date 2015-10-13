Slovakya ilk kez finallerde



Fransa’da yapılacak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’ne katılacak takımlar netleşmeye devam ediyor. Lüksemburg’u deplasmanda 4-2 yenen Slovakya, C grubunda son şampiyon İspanya’nın ardından Fransa bileti alan ikinci takım oldu. Son maçında İspanya’ya sahasında 1-0 yenilen Ukrayna grup üçüncüsü olarak finallere katılma şansını play-off turunda deneyecek. Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine ilk kez katılacak olan Slovakya 2010’daki Dünya Futbol Şampiyonası’nda ikinci tura kadar yükselmişti.

E grubunda İngiltere Litvanya’yı 3-0 yenerek 10 maçta 10 galibiyete ulaştı ve dikkat çekici bir grup eleme performansı sergiledi. İngilizlerin efsane golcüsü Gary Lineker ülkesinin gruplarda gösterdiği başarıyı Twitter hesabından ‘Biz yeni Almanyayız’ sözleriyle değerlendirdi.

Estonya deplasmanında son dakika golüyle kazanan İsviçre, İngiltere’nin ardından EURO 2016’ya doğrudan katılmaya hak kazanan ikinci takım oldu. San Marino engelini 2-0’la geçen Slovenya üçüncü sırayı aldı.

İbrahimoviçli İsveç play-off’larda

Karadağ’ı 2-0 yenerek İsveç’e ikincilik şansı tanımayan Rusya, G grubunda lider Avusturya’nın ardından Fransa’daki finalleri garantileyen ikinci takım oldu. Moldova’yı aynı skorla geçen İbrahimoviçli İsveç ise EURO 2016’ya katılabilmek için play-off maçı oynayacak. Liechtenstein’ı 3-0’la geçen Avusturya, grupları yenilgisiz tamamladı.

Hollanda mı Türkiye mi?

Futbolun sembol ülkelerinden Hollanda'nın Fransa'daki finallere seyirci kalma ihtimali var. Bu akşam A grubu mücadelesinde Hollanda'nın en azından üçüncü olup Fransa şansını play-off turuna taşıması için Çek Cumhuriyeti'ni yenmesi yetmeyecek. Bunun için aynı zamanda 'Portakallar'ın 2 puan önünde üçüncü sırada bulunan Türkiye'nin de İzlanya'ya yenilmesini gerekecek. Hollanda geçen yıl Brezilya'da düzenlenen son dünya şampiyonasında üçüncü olmuştu. Ay-yıldızlılara grup üçüncülüğü için beraberlik yetecek. Bu grupta İzlanda ve Çek Cumhuriyeti finallere katılmayı daha önce garantilemişti.

Böylece Fransa’daki finallere katılacak 24 takımdan 18’i kesinleşti. Salı günkü maçlarla 2 ülke daha Fransa bileti alırken, geriye kalan 4 takım play-off maçları sonrası belli olacak. En iyi üçüncünün doğrudan katılacağı grup dışındaki 8 gruptan takımlar 18 Ekim'deki eşleşme kurası sonrası 12 ve 17 Kasım tarihlerinde karşı karşıya gelecek.

EURO 2016'yı garantileyen ülkeler şöyle;

Fransa (ev sahibi), İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İzlanda, Avusturya, Kuzey İrlanda, Portekiz, İsviçre, İspanya, İtalya, Belçika, Galler, Romanya, Arnavutluk, Almanya, Polonya, Rusya, Slovakya.