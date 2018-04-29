Slovakya Başbakanı gazeteci cinayeti sonrası istifaya hazır olduğunu açıkladı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, erken seçime gidilmemesi koşuluyla istifaya hazır olduğunu açıkladı.

Başbakan Fico'nun bu açıklaması, hükümete yönelik yolsuzluk iddialarını araştıran bir gazetecinin öldürülmesinin ardından geliyor.

Slovakya Başbakanı, başbakanlık posizyonu için cumhurbaşkanına kendi partisinden bir aday sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova, evlerine düzenlenen saldırıda öldürülmüşlerdi.

Fico düzenlediği basın toplantısında "Bugün cumhurbaşkanına istifamı sundum" dedi. "Eğer cumhurbaşkanı kabul ederse, yarın istifa etmeye hazırım."

İçişleri Bakanı Robert Kalinak koalisyon ortağı Macar Azınlık Köprü Partisi'nin (Most-Hid) baskısının ardından iki gün önce istifa etmişti.

27 yaşındaki gazeteci ve nişanlısının öldürülmesi, Slovakya'da büyük tepkiye yol açmış, halk soruşturma çağrısı yapmıştı.

Başkent Bratislava'da Cuma günü düzenlenen protestolar, 1989'da komünizmin çökmesinden beri düzenlenen en büyük gösterilerdi.

Kuciak, öldürülmeden önce Slovakya'da üst düzey siyasi isimlerle İtalyan mafyası arasında bağ kuran bir haber hazırlıyordu.

Gazeteci, İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta mafyası ile Slovak siyaset çevrelerinin, Avrupa Birliği fonlarının yönetimi konusunda işbirliği yaptığını öne sürüyordu.

Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, 7 şüphelinin de serbest bırakılmasının ardından geçen hafta hükümette yeniden yapılanmaya ve erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Serbest bırakılanlardan biri, Başbakan Fico'ya yakın yetkililerle iş ortaklıkları bulunan bir İtalyandı.

Başbakanın Baş Danışmanı Maria Troskova ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Viliam Jasan, söz konusu kişiyle geçmişte anlaşma yaptıkları iddiaları üzerine istifa etmişti.

Troskova ve Jasan, yaptıkları yazılı açıklamada görevlerini kötüye kullandıkları iddialarını reddetti ve soruşturma sürecinde Başbakan Fico'nun isminin lekelenmemesi için istifa ettiklerini söylemişlerdi.

Başbakan Fico'nun partisi SMER üyesi Kültür Bakanı Marek Madaric de cinayetler sonrası bir bakan olarak tek seçeneğinin istifa olduğunu belirtip görevinden ayrıldı.

Koalisyonun üçüncü ortağı Slovakya Ulusal Partisi, istifalardan sonra Most-Hid partisinin Başbakan Fico'yu desteklemeyi bırakması ya da Fico'nun mecliste çoğunluğu kaybetmesi halinde erken seçim isteyeceklerini açıklamıştı.