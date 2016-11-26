Slovakya Başbakanı Fico, 'yolsuzluk' soran gazeteciye küfretti: Slovak karşıtı or…lar!

AB dönem başkanı ve Slovakya Başbakanı Robert Fico kendisine yolsuzluk hakkında soru sorulunca kontrolünü kaybetti.

Başbakanlık dönemi boyunca muhalif basın ile arası kötü olan, bazı gazetecilerin sorularını cevaplamayı reddeden AB dönem başkanı ve Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda ağzını bozdu.



Fico'ya gazeteci Zuzana Hlavkova ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından Slovakya'nın AB dönem başkanlığı döneminde kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı suçlamaları soruldu.

Sorulara çok sinirlenen Fico "İçinizden bazıları çok pis ve Slovak karşıtı olan or…lar, bu sözlerimin de arkasındayım. Sizler bilgilendirmiyorsunuz, sadece hükümetle savaşıyorsunuz" dedi. Fico bu iddiaların Slovakya'nın AB dönem başkanlığını lekelemek için saldırı olduğunu söyledi. Slovakya'nın AB dönem başkanlığı aralıkta sona eriyor.

Slovakya Dışişleri’nin yolsuzluk yaptığı ileri sürülüyor

Hlavkova, Slovakya'nın AB dönem başkanlığı için kültürel organizasyonlar düzenlemekle görevli olan dışişleri bakanlığı bünyesindeki ekibin bir parçasıydı. Hlavkova pazartesi günü Uluslararası Şeffaflık Örgütü ile birlikte bir basın toplantısı yaptı. 26 yaşındaki gazeteci, şubattaki bir tören için üstlerinin kamu ihalesinden kaçınması ve organizasyon içim Fico'nun sosyal demokrat eğilimli partisi Smer'e yakın bir kurumla çalışması konusunda baskı yaptıklarını söyledi. Gazeteci ayrıca temmuzda dönem başkanlığının başlangıcını kutlamak için yapılan konserin de kamu ihaleleri yapılmadan organize edildiğini ve konser harcamalarının kasıtlı olarak yüksek gösterildiğini duyurdu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 'sahte kamu ihalelerinin' ciddi bir suç olduğunu belirterek konu hakkında Slovakyalı denetleme kurumlarından olayın soruşturulmasını istediğini açıkladı.

