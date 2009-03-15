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Politika

Slogana Seçim Kurulu engeli

İzmir'in Selçuk ilçesinde, AKP İlçe Teşkilatı’nın "Hükümet belediye el ele Selçuk'ta güzel günlere" sloganını kullanması, İlçe Se&cce

15 Mart 2009 02:00

İzmir'in Selçuk ilçesinde, AKP İlçe Teşkilatı’nın "Hükümet belediye el ele Selçuk'ta güzel günlere" sloganını kullanması, İlçe Seçim Kurulu'nca yasaklandı.

İlçe Seçim Kurulu, İnşaat mühendisi Metin Çıtak'ın 9 Mart 2009 tarihinde verdiği şikâyet dilekçesini görüştü.

Metin Çıtak dilekçesinde, sloganın seçmen üzerinde baskıcı unsurlar oluşturduğunu, baskı atmosferinin seçmenin iradesini de baskı altına alacağını öne sürmüştü.

İddiayı haklı bulan ve sloganın kullanılmasını yasaklayan Selçuk İlçe Seçim Kurulu’nca yapılan açıklamada, sloganın seçim yasakları kapsamında kaldığı belirtildi.

Sloganın Anayasa'da 67/2 ve 298 sayılı yasanın 2. maddesinde düzenlenen seçimlerin serbest ve eşit esaslara göre yapılması ilkesine aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, sloganın yazılı ve sözlü tüm yayınlardan silinmesine ve toplatılmasına karar verildiği kaydedildi.
Karara 2 gün içinde itiraz edilebileceği bildirildi.

(AA)

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