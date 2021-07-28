Slipknot'un kurucu davulcusu Joey Jordison, 46 yaşında hayatını kaybetti

Dinamik performansıyla, kurucusu olduğu metal grubu Slipknot'un dünya çapında üne kavuşmasına katkı sağlayan davulcu Joey Jordison, 46 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, yaptığı açıklamada "Üretken davulcu, müzisyen ve sanatçı Joey Jordison'ın uykusunda huzur içinde vefat ettiği haberini paylaşmaktan dolayı çok üzgünüz… Joey'nin ölümü bizleri bomboş kalpler ve tarif edilemez üzüntü ile bıraktı. Joey'i tanıyanlar, onun kıvrak zekasını, nazik kişiliğini, dev kalbini, aileye ve müziğe olan sevgisini anladı" dedi.

ABD eyaleti Iowa'da doğup büyüyen Jordison, 1995 yılında Slipknot'a katılmadan önce birçok yerel grupta çaldı.

İlk albümleri platin sertifikası alan Slipknot, 2005 yılında Before I Forget ile en iyi metal performansıyla Grammy kazandı.

Ağustos 2010'da davul dergisi Rhythm okuyucuları Jordison'u son 25 yılın en iyi davulcusu seçti. Jordison "Bu benim için bir Grammy'den daha değerli! Siz beni hayatta tutuyorsunuz, hepinize ne kadar teşekkür etsem az" dedi.

2013'te gruptan ayrılan Jordison, "Joey Jordison ve Slipknot, kişisel sebeplerden dolayı büyük bir acıyla ama sessiz bir saygıyla yollarını ayırdı" demişti.

Jordison'ın daha sonra, eklemleri hareket ettirmeyi kısıtlayan bir sinir hastalığı olan transvers miyelit olduğunu ortaya çıktı.