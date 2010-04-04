Slikon skandalı endişe yarattı

T24- Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu'nca, Fransa'da bir firma tarafından üretilen göğüs silikonlarının sağlığa zararlı olduğunun belirlenmesiyle ilgili olarak, "Bugüne kadar meme protezi ameliyatı olmuş ve olmayı düşünen hiçbir hastanın endişelenmesine gerek yok" denildi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nden, Fransa'da bir firmanın ürettiği göğüs silikonlarının sağlığa zararlı olduğunun ortaya çıkmasının ardından, bu firma tarafından ihraç edilen ürünlerin geri çağrılması konusunda yazılı bir açıklama yapıldı.

Konunun dernek tarafından ciddiyetle araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Bu amaçla gerekli yazışma ve görüşmeler başlatılmış olup elde edilen bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesine yer verildi.

"Bugüne kadar meme protezi ameliyatı olmuş ve olmayı düşünen hiçbir hastanın endişelenmesine gerek bulunmadığı" vurgulanan açıklamada, meme protezlerinin uzun yıllar süren deneyimlerle ortaya çıkan üstün teknolojik ürünler olduğu bildirildi.

Silikon protezlerin vücut ile hiçbir zaman ilişkiye girmediği kaydedilerek, "Silikon protezlerin büyük yaralanmalar, kazalar ve çok nadir üretim hataları dışında yırtılmalarının mümkün olmadığı da bilinmelidir" denildi.