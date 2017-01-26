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Dünya

Slayer'ın Trump'lı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

"Sevin ya da sevmeyin, o bu ülkenin başkanı"

26 Ocak 2017 23:59

Donald Trump'ın başkan seçilmesi ABD'deki kültür-sanat endüstrisini de ikiye böldü. Son olarak ünlü thrash metal grubu Slayer'ın metal işareti yapan Donald Trump'ın bulunduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmasıyla tepki çekti.

Grubun vokali ve gitaristi Tom Araya tarafından paylaşıldığı belirtilen fotoğrafta Slayer ekibinin önünde fotoşoplanmış Trump duruyor.

Araya, bu fotoğrafı "Sevin ya da sevmeyin, o bu ülkenin başkanı" diyerek paylaştı.

Ancak altındaki yorumlarda homofobik ögeler de yer alıyordu. Araya, Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence'in eşcinsellere yönelik "elektroşok tedavisi" önerisine gönderme yaparak, "Mike Pence meyveleri sebzelere dönüştürebiliyor" yorumunda bulundu.

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