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Dünya
Deutsche Welle

Slavyansk'ta operasyon başladı

Ukrayna Ordusu, 'ayrılıkçıların kalesi' olarak bilinen Slavyansk'ta harekete geçti.

02 Mayıs 2014 12:32

Bölgede bulunan haber ajanslarının muhabirleri, Ukrayna Ordusu'nun helikopterlerin desteğinde ayrılıkçıların kontrol noktalarını vurduğunu haber verdi. Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Rusya merkezli İnterfax Ajansı'nın haberinde, "kontrol noktalarında yaşanan çatışmalarda birçok ayrılıkçı militanın yaralandığı" kaydedildi.

Bir başka Rus ajansı Ria Novosti, "Slavyansk'ın ağır silahlı Ukrayna birlikleri tarafından abluka altına alındığını, askeri helikopterlerin şehrin üzerinde dolaştığını" haber verdi.

Yaklaşık 100 bin nüfuslu şehrin sakinlerinin sirenler ve kilise çanlarıyla operasyon konusunda uyarıldığı belirtildi.

'İki helikopter düşürdük'

Ayrılıkçıların lideri Vyaçeslav Ponomaryev, Tyo Mi-24 tipi iki helikopter düşürdüklerini iddia etti.

Helikopter pilotlarından birinin öldüğü, diğerinin ise tutsak alındığı ileri sürüldü. Ponomaryev, "düşürülen helikopterlerden iki personelin de kaçmayı başardığını" söyledi.

Slavyansk, haftalardır kendilerine "halk milisi" adını veren ayrılıkçıların denetiminde bulunuyor.

Ayrılıkçılar, 1 hafta önce aralarında 4 Alman'ın da bulunduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerini "Ukrayna hesabına casusluk yaptıkları" gerekçesiyle rehin almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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