Slavoj Zizek ve Lady Gaga dostluğu!

T24- Son yılların en tanınmış Marksist filozoflarından Slavoj Zizek ile pop şarkıcısı Lady Gaga'nın yakınlığı şaşırtıyor.







Lady Gaga'nın tam da uzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Luc Carl ile arasının bozuk olduğu bir dönemde zamanının çoğunu 62 yaşındaki Marksist filozof Slavoj Zizek ile birlikte geçirmesi akıllara 'neler oluyor?' sorusunu getirdi. New York Post'un haberine göre, bu bahar gerçekleşen Amerika ve İngiltere turneleri sırasında şarkıcı WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın da yakın arkadaşı olan Slovakya doğumlu Zizek'le yakın temas halindeydi. Zizek ve Gaga'nın zamanlarının çoğunu feminizm ve kolektif yaratıcılık hakkında konuşarak harcadığı söyleniyor.

Post-modern teorist 'Communism Knows No Monster' (Komünizm canavar tanımaz) adlı son blog yazısında, "Benim iyi arkadaşım" dediği Gaga'dan "Kostümlerinde, kliplerinde hatta müziğinde bile kesinlikle bir felsefe var" dedi ve onun etten elbisesinin aslında kadın vücudunu et gibi gören ataerkil baskıyı anlattığını öne sürdü. Slovakya doğumlu Zizek dünyanın en popüler filozofu olarak gösteriliyor. Salman Rushdie gibi entelektüel ve güzel kadınları kendine çekmesiyle ünlü Zizek, daha önce Arjantinli model Analia Hounie ile beraberdi.