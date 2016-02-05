Slavoj Zizek: Erdoğan'ın açıklamalarında öfkeli, paranoyak bir ton mevcut

Dünyaca ünlü Sloven düşünür Slavoj Zizek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aynı siyasal rejimin iki farklı versiyonu gibi göründüğünü yazdı.

Diken'de yer akan habere göre; Newstatesman’da yayınlanan yazısında Hamlet’in ünlü sözüne atıfla, ‘Türkiye topraklarında çürümüş bir şeyler’ olduğunu belirten Žižek, Erdoğan’ın ve hükümetin yaptığı açıklamalara dikkat çekti: “Bu açıklamalarda muhalifleri vatan hainliğiyle itham eden, yasal siyasi partileri terörist diye niteleyen, muhalefeti yekpare laik-Kemalist-Siyonist blok diye suçlayan, barış için imza veren entelektüelleri tutuklayan vb. öfkeli, paranoyak bir ton mevcut.”



"Putin ile Erdoğan arasındaki benzerlik göze çarpıyor"



Türkiye’nin Putin’i düşman olarak gördüğünü ifade eden Sloven düşünür, “Şeklen demokratik olarak kalsa da, fiilen otoriter bir biçimde işleyen aynı siyasal rejimin iki farklı versiyonu gibi görünen Putin ile Erdoğan arasındaki benzerlik göze çarpıyor” diye yazdı ve şöyle sordu: “Ya Putin ve Erdoğan ‘Putoğan’ figürünün iki yüzüyse?”



"Devlet baskısıyla sürdürülen kaba yalan"



Žižek, Can Dündar ve Erdem Gül’ün MİT TIR’ları haberine de değindi: “Cumhuriyet, (Suriyeli İslamcılara silah gönderdiğini reddeden) Türk hükümetinin yalanını ortaya çıkarınca, bütün mesele devlet sırrı diye açıklandı ve gazeteciler tutuklandı. Mütevazı dürüstlük ile devlet baskısıyla sürdürülen kaba yalan arasında hayal edilebilecek en net karşıtlık değil mi bu?”