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Slavoj Žižek'ten Can Dündar'la dayanışma mesajı

'Can Dündar, gerçek gazeteciler zincirinin son halkasıdır'

04 Haziran 2015 00:19

Sloven düşünür Slavoj Žižek, MİT TIR'ları aracılığıyla Suriye'ye gönderilen silah ve mühimmatların görüntülerini yayımlayan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la dayanışmak için bir mesaj yayınladı. Zizek, sendika.org yazarı Engin Kurtay aracılığıyla ilettiği mesajda, Dündar’ın Julian Assange gibi gerçek gazeteciler zincirinin son halkası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Can Dündar, 21.yüzyıla özgü kahraman tipini temsil eden, belli bir kişi zümre çıkar odağı için değil, ‘halk için, insanlık için casusluk’ olarak tanımlanan gerçek gazeteciler Julian Assange, Bradley Manning, Edward Snowden zincirinin son halkasıdır. İlerici aydınlar ve dünya halkları bu kahraman tipinin arkasında durmalıdır.”

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