Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması: Ben bir profesyonelim...

Çin ekibi Beijing Guoan’ı çalıştıran ve kulübüyle 31 Aralık 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Slaven Bilic, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili olarak ilk kez konuştu. Bilic, haberlerin şu anda dedikodudan ibaret olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinin en başında bulunduğu Slaven Bilic sessizliğini bozdu.

Sarı lacivertlilerin hoca adayları arasında yer aldığı iddia edilen Hırvat Teknik adam, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu savundu.

Slaven Bilic, “Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okudunuz, haberler şu anda dedikodudan ibaret” değerlendirmesini yaptı.