Slaven Bilic: Şu anda şampiyonluktan bahsetmiyoruz, diğer iki rakibimiz de iyi gidiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, yorgunluğun kendilerini etkilediğini ve 3-1 yendikleri Akhisar Belediyespor'un sahada daha dinç olduğunu söyledi. Çok önemli bir maçı kazandıklarının altını çizen Hırvat teknik adam kazanmayı hak ettiklerini belirtti. “Beşiktaş şampiyon olur” yorumuna temkinli yaklaşan Slaven Bilic, “Şu anda şampiyonluktan bahsetmiyoruz. Buna maç maç yaklaşıyoruz. 10 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgilik bir performansımız var. Bu iyi bir performans. Bunu sezon sonuna kadar korumak istiyoruz. Ne yazık ki diğer iki rakibimiz de iyi gidiyor, ama biz sonuna kadar böyle gidip şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Akhisar Belediyespor galibiyetini değerlendiren Bilic, “Bizim için önemli bir maçtı. Zor bir maçtı. Kazanmayı hak ettik. Akhisar zinde bir takım. İlk 25 dakika çok iyi oynadık. Baskıyı sürekli hale getirdik. İkinci yarı iyiydik, çok önemli şansları heba ettik. Final paslarını doğru yapamadık ve bunları harcadık. Akhisar’ın önde oynadığı bölümler vardı ve bu normaldi. Yorulduk, bizim durumumuzdan yararlanan Akhisar risk aldı şanslar yakaladı. Bunu yorgunluk da etkiledi. Çünkü ana neden olarak Akhisar bizden daha dinçti. Bu normal. Çünkü çok uzun zamandır yoğun maç oynuyoruz. Bu fiziksel konsantrasyonumuzu devam ettirmeliyiz. Antrenman eksiği olan bazı oyuncular yavaş yavaş dönmeye başladılar. Bu da bizim için sevindirici bir haber. Çarşamba günü için bu olumlu bir etki yaratacaktır” dedi.

Demba Ba ve Gökhan Töre’nin yedek kalmasıyla ilgili olarak ise Bilic, “Demba Ba’nın Trabzonspor maçında sakatlığı vardı. Onunla birlikte eksik olan bir çok oyuncumuz vardı. Gökhan da son dört günü iyi geçirmedi. Tüm maç için onları kullanacak durumda değildik. Cenk Tosun da sadece son antrenmanda oynadı. Antranmandaki forvet rotasyonunda sadece Furkan’ı kullandık. Oyuncular iyi antrenman yapamadan sadece tedavi süreçleriyle bu maça çıktılar. Bu aşamadan sonra da biz de doğru antrenman ve dinlenme programıyla oyuncuların performansını üst düzeye çıkarmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Ne yazık ki diğer 2 rakibimiz de...’

“Beşiktaş şampiyon olur” yorumuna temkinli yaklaşan Slaven Bilic, “Şu anda şampiyonluktan bahsetmiyoruz. Buna maç maç yaklaşıyoruz. 10 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgilik bir performansımız var. Bu iyi bir performans. Bunu sezon sonuna kadar korumak istiyoruz. Ne yazık ki diğer iki rakibimiz de iyi gidiyor, ama biz sonuna kadar böyle gidip şampiyon olmak istiyoruz” dedi.