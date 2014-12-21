Zirvenin gerçek sahibi Beşiktaş: 3-1

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Siyah beyazlılar puanını 32'ye çıkarırken, Ege temsilcisi bu mağlubiyetle 17 puanla 10. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında lider Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisar Belediyespor’u ağırladı.

Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre’nin golleriyle Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve 32 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet özlemi 8 maça çıkan Akhisar Belediyespor ise 17 puanda kaldı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Beşiktaş sahaya Tolga, Serdar, Ersan, Pedro, İsmail, Veli, Atiba, Kerim, Sosa, Olcay ve Cenk ilk 11'i ile çıkarken; Akhisar Belediyespor ise, Oğuz, Uğur, Güray, Djoum, Merter, İsmail, Bilal, Ntibazonkiza, Douglas, Zokora ve Gekas ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya rakip sahada baskı yaparak başlayan Beşiktaş, aradığı golü 24. dakikada Cenk Tosun ile buldu. İsmail'in pası ile sol kanatta topla buluşan Olcay son çizgiye inerek ortasını altıpas çizgisi önüne doğru gönderdi. Gelen topa iyi yükselen Cenk kafa vuruşunu yaparak topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

Bu dakikadan sonra Beşiktaş daha kontrollü bir oyun sergilerken, siyah beyazlıların kalesine daha fazla gitmeye başlayan Akhisar Belediyespor, 34. dakikada Gekas ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Djoum ortasını arka direğe yaptı. Ceza sahası sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Güray Vural havadan pasını sağ kale direğine doğru hareketlenen Theofanis Gekas'a doğru gönderdi. Gekas düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleye göndermesine rağmen kaleci Tolga gole izin vermedi.

İlk devrenin kalan bölümünde başka gol olmazken Beşiktaş, Cenk Tosun’un keydettiği golle soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.

Maçın ikinci devresine Beşiktaş kontrollü başladı. Skora denge getirmek için daha fazla risk alan Akhisar Belediyespor, 55. dakikada rakip kaleye etkili geldi. Hızlı gelişen Akhisar Belediyespor atağında Güray'ın pası ile Gekas kaleci ile karşı karşıya kaldı. Gekas ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruşunu yaptı, ancak top kalenin sol tarafından dışarı gitti.

Beşiktaş ilk oyuncu değişikliğini 61. dakikada Kerim Frei’ın yerine Gökhan Töre’yi oyuna alarak yaptı. Siyah beyazlılarda 64. dakikada Veli Kavlak yerini Oğuzhan Özyakup’a bıraktı.

Gökhan ve Oğuzhan’ın oyuna girmesiyle birlikte Akhisar Belediyespor kalesine daha fazla gitmeye başlayan Beşiktaş, 68. dakikada Sosa’nın serbest vuruştan attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazına yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Jose Sosa doğrudan kaleyi düşündü ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-0. Sosa, bu golle Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş farkın 2’ye çıkmasıyla birlikte rahat bir nefes alırken, Akhisar Belediyespor 75. dakikada Bilal’ın attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Bilal sol ayağı ile düzgün bir vuruş yaptı ve uzak mesafeden topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 2-1.

Siyah beyazlılarda Demba Ba 81. dakikada Cenk Tosun’un yerine oyuna dahil oldu. Akhisar Belediyespor’da ise 69. Dakikada Djoum yerine Bruno, 82. dakikada Ntibazonkiza’nın yerine Kenan Özer, 86. dakikada ise Merter’in yerine Kadir Keleş oyuna girdi.

Konuk ekipte Uğur Demirok 90. dakikada sakatlanırken, Akhisar Belediyespor kalan bölümü 10 kişiyle tamamladı.

Beşiktaş, 90 artı 4. dakikada Gökhan Töre’nin kaydettiği golle skoru 3-1’e getirerek farkı yeniden 2’ye çıkardı. Kalan bölümde iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, Beşiktaş maçı 3-1 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü.