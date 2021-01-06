Slaven Bilic'in yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Çin takımlarından Beijing Sinobo Guoan ile anlaştı.
Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion’daki görevine son verilen Slaven Bilic’in yeni takımı belli oldu.
52 yaşındaki Hırvat teknik adam, Çin ekiplerinden Beijing Sinobo Guoan’ın başına geçti. Beijing Guoan’dan yapılan açıklamada, “Yeni teknik direktörümüz Slaven Bilic ve ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan onur duyuyoruz. Pekin’e hoş geldiniz” ifadeleri kullanıldı.
2016-17 yılları arasında Burak Yılmaz’ın formasını giydiği Beijing Guoan’un kadrosunda Jonathan Viera, Renato Agusto ve Cedric Bakambu gibi isimler yer alıyor.
Kongo asıllı Cedric Bakambu 2014-15 sezonunda Bursaspor’da mücadele etmişti.