Slaven Bilic'in West Bromwich Albion kariyeri bitebilir

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'da teknik direktörlük yapan Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, bu hafta oynanacak Tottenham karşılaşmasında takımının alacağı sonuca göre kulüpteki geleceği belirlenecek.

Geçtiğimiz sezon Championship'ten İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi başaran West Brom, sezona istenilen başlangıcı yapamadı. Ligde oynadığı 7 maçta galibiyet alamazken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 3 puanı bulunuyor. Transfer döneminde yönetim ile tartışmalar yaşayan Bilic, son maçta Fulham'a 2-0 kaybedilmesinin ardından hedef tahtasında yer alıyordu.

Slaven Bilic, üzerindeki baskıyla baş edebileceğini ve savaşmaya hazır olduğunu dile getirdi. West Bromwich, 8 Kasım Pazar günü TSİ 15:00'da Tottenham'ı konuk edecek.