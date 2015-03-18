Slaven Bilic, Club Brugge maçı öncesi konuştu: Son düzlükteyiz, hata yapma şansımız yok

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 mücadelesinde 2-1'in rövanşında yarın Club Brugge ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Slaven Bilic, "Son düzlükteyiz. Hata yapma payımız çok az. Çok önemli bir haftanın içindeyiz. Bizim için çok belirleyici hafta. Fiziksel açıdan, zihinsel açıdan ve oyun kalitemizi göstermek açısından bir fırsat" dedi.

Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynayacağı UEFA Kupası son 16 rövanş maçı öncesi Veli Kavlak ile teknik direktör Slaven Bilic basın toplantısı düzenledi.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Veli Kavlak maçta kendilerini 70 bin kişinin destekleyeceğini söylerken, "Bu bizim için büyük avantaj ama kontrollü oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Deplasmandaki maçta da bizde daha İstanbul'a gelecekler psikolojisi vardı. Stat tamamen dolacak. Önümüzde 90 dakika var ve turu geçmek için avantajlıyız" dedi.

Brugge ve haftasonundaki Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye kader maçı olarak bakıyor musun sorusuna Slaven Bilic, "Her sene benzer durumlar ortaya çıkar. Bütün bir sezonu oynarsanız sonra 2-3 maçlık periyoda gelirsiniz. O maçlarda alacağınız sonuçlar dönüm noktası olur. Belirleyici maçlar oynuyoruz ama hala ligde oynayacağımız 10 maç var. Üç dört takım maç kaybedebilir. Mucize gibi görünüyor ama Bursaspor bile şampiyon olabilir. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi maçı var. Haftasonu el Clasico oynayacaklar. Onların da belirleyici maçları var. O maçlar da bu takımların gidişatını belirleyecek. Son düzlükteyiz. Hata yapma payımız çok az. Çok önemli bir haftanın içindeyiz. Bizim için çok belirleyici hafta. Fiziksel açıdan, zihinsel açıdan ve oyun kalitemizi göstermek açısından bir fırsat" yanıtını verdi.

Bu haftanın kendileri için her bakımdan bir sınav olacağını vurgulayan Hırvat teknik adam, "Bir taraftan da gururla karşılıyoruz; çünkü bu sevideyde oynamaz bizi gururlandırıyor. Rakibimize de saygı duyuyuyoruz. Bizi buraya gösterdiğğmiz büyük performans getirdi. Çok yüksek övgüvenimiz ve sağlam bir inancımız var" dedi.

Belçika'da 2-1 yenildikleri ilk maçtan sonra Türk basınında Brugge'ün 2. lig takımı gibi oynadığı yönünde haberler çıktığının hatırlatılması üzerine Slaven Blic, "Bugünün medyasında işler ne yazık ki böyle yürüyor. Ya siyah ya de beyaz olarak görüyor. Gri nokta yok. Ben bu tip ifadeleri okumadım. Oyuncularımın Brugge maçının ardından iddialı sözler söylemediğine eminim. Belki taraftarlar bu tür bir beklenti içine girmiş olabilirler. Brugge, Belçika Ligi'nin lideri ve takımı biliyoruz. Belçika'nın ne kadar iyi bir lig olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la burada berabere kaldılar ikinci maçta yendiler. Brugge'e çok büyük saygımız var. Mütevazi davranmakta ve rakibe saygı göstermekte fayda var. Ancak kesinlikle çok büyük bir şansımız var. Çok iyi bir takımız. Her şeyimizi verirsek, turu geçmek için her şeyi yaparsak, çok büyük bir şansımız var" ifadelerini kullandı.

'Sistemler öldü'

Sezon başında oynadıkları 4-42 sistemine Kayseri Erciyesspor karşısında döndükleri ve farklı galip geldiklerinin hatırlatılması üzerine Beşiktaş teknik patronu, "Birçok kez dile getirdim. Bugünün futbolunda dizilişlerinden çok daha önemli nokta top rakipteyken oyuncularınızın bütün halinde hareket etmeleri. Bugünün futbolunda sistemler öldü. Sistemi sadece başlama vuruşunda görüyorsunuz. Biz iki sistemi de kullandık. Mustafa ve Cenk'in uzun süre sakatlıkları vardı. Neredeyse 3 ay boyuncu santrforda sadece DembaBa'ya kullanabildik. Artık Mustafa ve Cenk var. Artık her hangi bir değişiklik yapmaksızın saha içerisinde sistemi değiştirebiliyorsunuz. Pazar günü Erciyesspor karşısındaki yüksek performansın nedeni sistem değişikliği değil. Bence tüm oyuncularım ve Olcay Şahan'ın performansını yukarı çeken, takımın gösterdiği yüksek istek ve takım performansıydı. Brugge maçında da bunu yapmıştık. Bazı maçlarda da bunu yapmıştık" yorumunu yaptı.

Taraftara çağrı

Brugge'deki ilk maçı kaybettikten sonra "Brugge oldukça kolay bir futbol oynuyor" ifadesini kullandığı hatta oyunculardan bazılarının da buna vurgu yaptıkları hatırlatması üzerine Bilic, "Kolay futbol oynuyorlar ama kolay futbol oynuyorlar demek bizin onların futboluna saygısızlık göstereceğimiz anlamına gelmez. Tehlikeli bölgede top kaybı yapmadan oynuyorlar. Brugge'deki maçta 1-1'den sonra bu şekilde oyundaki üstünlüğü ele aldılar. Bu noktada onları tebrik etmek gerekir. Yarın onların planını durdurmak gerekiyor. Orada maçın başında topu bize teslim ettiler ve hata yapmamızı beklediler. Golü yendikten sonra sistemlerini bir süre değiştirdiler. Bu maçta taraftarlarımıza çok önemli bir görev düşüyor. Liverpool maçında orada bizi istediğimiz gibi desteklediler.

Bu maçın senaryosu Liverpool maçından farklı olacak. Liverpool maçında bizden beklentileri 10 dakikada 2 gol atmamız değildi. Senaryo tamamen bizim istediğimiz gibi gelişti. Yarın erken gol bulmak çok istediğimiz bir şey. Erken bir gol atmak istiyoruz ama belki de atamayacağız. Çünkü karşımızda derli toplu bir takım var. Oyun bizim istediğimiz gibi gitmediği anlarda bize destek vermeliler, sabırlı olmalılar" diyerek sözlerini bitirdi.