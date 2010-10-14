T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SKYPE'IN YENİ SÜRÜMÜ İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2010 21:45

-SKYPE'IN YENİ SÜRÜMÜ İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Skype, Windows için tasarlanmış olan yeni sürümünü duyurdu. Skype'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Skype kullanıcıları ilk defa olarak ''Facebook Haber Kaynağı''ndaki gelişmelerden ''her an'' haberdar olabilecek, durum güncellemeleri yapabilecek ve arkadaşlarının gönderilerine doğrudan Skype üzerinden yorum yaparak veya onları beğenerek etkileşime geçebilecek.  Skype bünyesindeki ''Facebook Telefon Defteri'' sayesinde kullanıcılar, Facebook'taki arkadaşlarını mobil veya sabit hatları üzerinden arayabilecek ve onlara kısa mesaj atabilecek. Facebook'taki arkadaşları aynı zamanda Skype listesine ekli kişiler arasında bulunan kullanıcılar, Skype'tan Skype'a ücretsiz arama yapabilecek. 2010'un ilk yarısında Skype'tan Skype'a aramaların yaklaşık olarak yüzde 40'ını görüntülü aramalar oluştururken, yeni Skype'ı indiren kullanıcılar çoklu görüntülü arama fonksiyonunu beta sürümünde ücretsiz olarak deneyimleme, ikiden daha fazla kullanıcıyla aynı anda görüntülü olarak görüşme şansına sahip olacak. Otomatik bir arama kurtarma özelliği sunan yeni Skype'ın bu özelliği sayesinde kullanıcılar, internet bağlantılarında oluşan aksaklık sebebiyle kesilen aramalara hızlı bir şekilde devam edebilecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24