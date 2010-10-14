-SKYPE'IN YENİ SÜRÜMÜ İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Skype, Windows için tasarlanmış olan yeni sürümünü duyurdu. Skype'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Skype kullanıcıları ilk defa olarak ''Facebook Haber Kaynağı''ndaki gelişmelerden ''her an'' haberdar olabilecek, durum güncellemeleri yapabilecek ve arkadaşlarının gönderilerine doğrudan Skype üzerinden yorum yaparak veya onları beğenerek etkileşime geçebilecek. Skype bünyesindeki ''Facebook Telefon Defteri'' sayesinde kullanıcılar, Facebook'taki arkadaşlarını mobil veya sabit hatları üzerinden arayabilecek ve onlara kısa mesaj atabilecek. Facebook'taki arkadaşları aynı zamanda Skype listesine ekli kişiler arasında bulunan kullanıcılar, Skype'tan Skype'a ücretsiz arama yapabilecek. 2010'un ilk yarısında Skype'tan Skype'a aramaların yaklaşık olarak yüzde 40'ını görüntülü aramalar oluştururken, yeni Skype'ı indiren kullanıcılar çoklu görüntülü arama fonksiyonunu beta sürümünde ücretsiz olarak deneyimleme, ikiden daha fazla kullanıcıyla aynı anda görüntülü olarak görüşme şansına sahip olacak. Otomatik bir arama kurtarma özelliği sunan yeni Skype'ın bu özelliği sayesinde kullanıcılar, internet bağlantılarında oluşan aksaklık sebebiyle kesilen aramalara hızlı bir şekilde devam edebilecek.