Skype, mobil hayata dönmek için Snapchat'i 'kopyalayacak'

İnternet üzerinden ücretsiz görüntülü, sesli konuşma ve mesajlaşma uygulamalarının ilk ve en yaygınlarından olan Skype, tarihinin en büyük güncellemesini yapmaya hazırlanıyor.

Skype'ın güncelleme için örnek aldığı uygulama ise özellikle gençler arasında çok popüler olan Snapchat.

Microsoft'a ait Skype, bugün açıkladığı güncelleme ile mobil uygulamasına "öne çıkanlar" (highlights) bölümü ekleyecek.

Kullanıcılar bu sayede listelerindeki kişilerle anlık olarak fotoğraf ve videolar paylaşabilecek.

Bu özellik, anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat'in "Stories" (Hikâyeler) özelliğinin bir kopyası.

Snapchat'in çok popüler olmasının ardından Instagram ve Facebook Messenger benzer özellikleri uygulamaya sokmuştu.

"Öne çıkanlar" özelliği Skype'ın "hayata dönüşündeki" en kilit yenilik.

Güncelleme ile amaç, Skype kullanıcılarının uygulamayı her gün düzenli olarak kullanabilmesini sağlamak.

Skype, 2006'da getirdiği görüntülü çağrı özelliğinden bu yana büyük bir güncelleme yapmamıştı.

Bu, aynı zamanda Microsoft'un Skype'ın satın almasından sonraki ilk kapsamlı güncelleme. Microsoft, uygulamayı 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın almıştı.

Net sayılar açıklanmasa da dünya genelinde milyonlarca Skype kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Bunların yarısı uygulamayı mobil cihazları aracılığıyla kullanıyor.

Skype, güncelleme ile anlık hikâyeler özelliğine ek olarak grup mesajlaşma özelliğini de geliştirecek. Kullanıcılar mesajlarına emoji, renkli fon ve gif ekleyebilecek.

Ayrıca Microsoft'un üretmiş olduğu haber kişiselleştirme, görsel asistan gibi çeşitli "bot"lar da uygulamaya entergre edilecek.

Ancak tüm bunların yanında Skype aslına, yani görüntülü arama özelliğine sadık kalacak. Bu özellik geliştirilerek kullanıcıların videolu çağrı sırasında fotoğraf, etiket ve emoji gönderebilmesi sağlanacak.

Skype'ın bir sonraki adımı ise kullanıcıların internet üzerinden birlikte film izleyip oyun oynamalarını mümkün kılmak.