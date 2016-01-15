T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Skype, görüntülü grup görüşmelerini mobil platforma taşıyor

Skype'ın iOS, Android ve Windows 10 sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği verecek

15 Ocak 2016 01:03

Microsoft'un popüler anlık mesajlaşma ve video sohbet servisi Skype, 6 yıl önce birebir video görüşme desteğini telefonlar için kullanıma sunmuş ve milyonlarca insanı görüntülü olarak birbirine bağlamıştı. Şirket bu değişimi giriş yaptığı tüm platformlarda ‘görüntülü grup sohbet' desteğiyle genişleteceğini duyurdu.

Bu gelişme doğrultusunda önümüzdeki günlerde Skype'ın iOS, Android ve Windows 10 sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği verilecek.

Tamamen ücretsiz olarak istenilen her noktada çalışabilecek olan bu özellik sayesinde 4 kişi aynı anda görüntülü olarak birbirleriyle görüşme gerçekleştirebilecek.

Şimdiye kadar 2 trilyon dakika ücretsiz video görüşmesinin yapıldığı belirten Skype, hem kurumsal hem de bireysel tarafta en iyi alternatif arasında yer alıyor ve 750 milyon mobil indirme rakamıyla popülerliğini ortaya koyuyor.

ETİKETLER

skypegrup aramasıücretsiz aramaücretsiz uluslararası arama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24