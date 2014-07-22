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Dünya

Skye McCole Bartusiak evinde ölü bulundu

The Patriot (Vatansever) filminde Mel Gibson ile kamera karşısına geçen oyuncu Bartusiak evinde ölü bulundu

22 Temmuz 2014 02:31

Henüz küçük bir çocukken Mel Gibson ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Patriot (Vatansever) adlı filmle adını duyuran Skye McCole Bartusiak, evinde ölü bulundu.

Hürriyet'te yer alan haberde Teksas'taki evinde henüz kesin olarak belirlenemeyen bir nedenden hayatını kaybeden Skye McCole Bartusiak 21 yaşındaydı.

Teksas polisinin verdiği bilgiye göre genç oyuncu, Cumartesi sabahı saat 09:00 civarında evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Yine aynı açıklamalara göre genç oyuncu son nefesini uykusunda verdi. Skye McCole Bartusiak'ın cansız bedenine otopsi yapılacak.

Ancak polis yetkilileri genç oyuncunun ölümünde şüpheli bir yan bulunmadığını söyledi. Yetkililer Skye McCole Bartusiak'ın canına kıydığına dair belirti de olmadığını açıkladı.

Genç oyuncunun annesi, Skye McCole Bartusiak'ın sara hastası olduğunu ve zaman zaman kriz geçirdiğini söyledi.

1992 doğumlu olan Skye McCole Bartusiak, Mel Gibson'la Vatansever, Michael Douglas'la birlikte Sakın Konuşma gibi yapımlarda oynamıştı. Skye McCole Bartusiak, Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı filmde de kamera karşısına geçmişti.

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